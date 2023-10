Πολιτική

Οικονόμου: Η Αστυνομία δεν είχε εμπλοκή στον τραυματισμό της 16χρονης στο Ηράκλειο

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για την 16χρονη, τη βία μεταξύ ανηλίκων και την οπαδική βία και τις νέες ταυτότητες.

«Περαστικά και να πάνε όλα καλά με την υγεία της», ευχήθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στην 16χρονη που τραυματίστηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Νέο Ηράκλειο, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Γιάννης Οικονόμου σημείωσε πως, «από όποιο υλικό υπάρχει, μαρτυρίες και εικάζεται ότι συμμετείχε στα επεισόδια» που προηγήθηκαν του τραυματισμού, κατά τα οποία οι «μπαχαλάκηδες» εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση στους αστυνομικούς.

«Οι αστυνομικοί δεν έχουν εμπλοκή στον τραυματισμό της», ξεκαθάρισε ο Υπουργός, εξηγώντας πως, «τα στοιχεία προκύπτουν από τις καταθέσεις των αστυνομικών. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιο στοιχείο που να μου επιτρέπει να αμφισβητώ τις καταθέσεις τους» και ερωτηθείς σχετικά, απάντησε πως, οι ένστολοι, «δεν είδαν όμως πώς τραυματίστηκε, αντίθετα η Αστυνομία έτρεξε να φέρει τη βοήθεια».

«Είχαμε συλλήψεις στα χθεσινά επεισόδια, εστιάζουμε στον τραυματισμό ενός κοριτσιού, δεν πρέπει όμως να απομονώσουμε το γεγονός ότι είχε προηγηθεί επίθεση στην αστυνομία και σε μαγαζιά της περιοχής», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως, «η Αστυνομία λειτουργεί με κανόνες και νόμους και δεν μπορεί να μένει αδρανής όταν τα σπάνε οιμπαχαλάκηδες, οφείλει να κάνει αυτό που ορίζει το Σύνταγμα».

Αναφορικά με τη σύλληψη μελών του Ρουβίκωνα, η οποία έγινε όταν εκείνοι πήγαν να καταγγείλουν ότι, τους έκλεψαν τις μηχανές, ο Γ.Οικονόμου, σημείωσε πως, «το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για τον Ρουβίκωνα απέδωσε».

Η βία ανηλίκων δεν είναι μόνο θέμα αστυνόμευσης

Σχετικά με το μεγάλο θέμα της βίας μεταξύ ανηλίκων, ο Υπουργός διαβεβαίωσε πως, οι αστυνομικοί έχουν κάνει «πολλές φορές επιχειρήσεις στον Άγιο Δημήτριο και το Μαρούσι» και τόνισε πως, το πρόβλημα δεν είναι μόνο θέμα αστυνόμευσης, ωστόσο, μέσα στη λύση του είναι «η αύξηση του προσωπικού στο πεδίο και διοργάνωση των υπηρεσιών».

«Παρά τις ισχυρές αντιδράσεις προχωρούμε στην υλοποίηση της επιθυμίας του πρωθυπουργού», είπε ερωτηθείς για τη φύλαξη προσώπων, προσθέτοντας πως ήδη «έχουμε ξεπεράσει τα 1500 άτομα με φύλλα πορείας και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε φτάσει στις 2500. Με όποιο κόστος και κόπο».

Συμπλήρωσε πως θα πρέπει «ταυτόχρονα να βρούμε έναν τρόπο δράσης προκειμένου να έχουμε πιο αποδοτική αστυνόμευση».

«Η κουλτούρα της βίας δεν είναι μόνο θέμα αστυνόμευσης, είναι θέμα οικογένειας, κοινωνίας, παιδείας», επεσήμανε.

Με αφορμή το πρωινό περιστατικό διάρρηξης στην Ανάβυσσο σημείωσε ότι, «έχουμε περιθώρια για περισσότερη αστυνόμευση. Γινόντουσαν και θα γίνονται διαρρήξεις, οι δείκτες δείχνου ότι η μικρεγκληματικότητα έχει πέσει».

Για το ενδεχόμενο νέας προσφυγικής κρίσης αλλά και παρείσφρησης ακραίων στοιχείων, λόγω του Μεσανατολικού, ξεκαθάρισε πως, «από την πρώτη στιγμή έχουμε αυξημένη ετοιμότητα, που αφορά και στη φύλαξη και στα δίκτυα πληροφόρησης και στις δομές, όπου υπάρχουν κυρίως μουσουλμάνοι. Δεν είμαστε σε κατάσταση πανικού, που να πρέπει να περάσουμε στο άκρο της ισλαμοφοβίας».

«Συγκλονιστική αποτυχία η υπόθεση Κατσουρή»

«Οι σύνδεσμοι έκλεισαν, έχουν γίνει αλλεπάλληλες έφοδοι», είπε για την οπαδική βία, εξηγώντας πως, «το να κλείσεις το σύνδεσμο είναι ένα πράγμα, όμως μεταφέρουν αλλού τις γιάφκες και τα ρόπαλα. Η Αστυνομία βρίσκεται και θα συνεχίσει να βρίσκεται στο κατόπι τους».

Και είπε για την περίπτωση Κατσουρή ότι, «δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε αυτό να ξαναπεναληφθεί. Ήταν συγκλονιστική αποτυχία».

Κλείνοντας το θέμα, παρατήρησε πως, «σε κάθε αθλητικό γεγονός η αστυνομία βρίσκεται εκεί. Η ίδια αστυνομία, που ελέγχει τους ίδιους οπαδούς, στα ίδια γήπεδα είναι που τους ελέγχει στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια» και διερωτήθηκε, «γιατί στα ευρωπαϊκά δεν γίνονται μπάχαλα; Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι μόνο η αστυνόμευση».

Τέλος, ερωτηθείς για τη διαθεσιμότητα των ραντεβού για τις νέες ταυτότητες, απάντησε πως «ανοίγουμε τα ραντεβού με προορισμό 1-1,5 μήνα και πολύ σύντομα θα διπλασιάσουμε τα ραντεβού».





