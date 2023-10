Πολιτική

Μαρινάκης: Ο πρωθυπουργός θα παραβρεθεί στις εκδηλώσεις μνήμης για τη Μαριέττα Γιαννάκου

Διευκρινίσεις δίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διαψεύδοντας σχετικό δημοσίευμα.

-

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα παρευρεθεί στην εκδήλωση μνήμης για τη Μαριέτα Γιαννάκου, μετά την αλλαγή του χρόνου επιστροφής του από επίσημη επίσκεψη του στην Κίνα. Αυτό τόνισε σε δήλωση του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος επισήμανε ότι ο κ. Μητσοτάκης συνδεόταν με στενή φιλία με την Μαριέττα Γιαννάκου και έκανε λόγο για fake news που μιλούσαν για απουσία του πρωθυπουργού από την εκδήλωση. Συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε:

«Για την αποφυγή διάδοσης fake news, τα οποία βασίζονται στο ανακριβές ρεπορτάζ της εφημερίδας ΕΣΤΙΑ, διευκρινίζουμε ότι το πρόγραμμα του πρωθυπουργού μετά την αλλαγή του χρόνου επιστροφής από την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα, προβλέπει ότι τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου θα παρευρεθεί στην εκδήλωση στη μνήμη της Μαριέττας Γιαννάκου, με την οποία συνδεόταν με στενή φιλία, καθώς και στην εκδήλωση για τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Σημίτη».

