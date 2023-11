Παράξενα

Εύβοια: τον λήστεψαν και τους κυνήγησε με... λεωφορείο

Η ληστεία συνεχίστηκε με μία απίστευση καταδίωξη των δραστών με... λεωφορείο.

Άγριο περιστατικό ληστείας χωρίς προηγούμενο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 27 Οκτωβρίου στα Ψαχνά Ευβοίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, ήταν 06.00 το πρωί όταν ιδιοκτήτης λεωφορείου έβαλε μπρος το όχημα για να ζεσταθεί ώστε να πάει σε δρομολόγιο που είχε προγραμματίσει.

Καθώς περίμενε ένα μηχανάκι με δύο αναβάτες πλησίασαν στο σημείο όπου βρισκόταν. Ένας 24χρονος, τον οποίο το θύμα τον γνώριζε και ένα δεύτερο άγνωστο άτομο. Αφού του ζήτησαν να τους δανείσει κάποια χρήματα, εκείνοι τον αιφνιδίασαν και του απέσπασαν το πορτοφόλι και το κινητό τηλέφωνο και ακολούθως έβαλαν μπρος την μηχανή και διέφυγαν από το σημείο, αφού πρώτα πιάστηκαν στα χέρια.

Το θύμα αν και δέχθηκε χτυπήματα μπήκε στο λεωφορείο και άρχισε να καταδιώκει την μηχανή, κατά την διάρκεια της οποίας την εμβόλισε με αποτέλεσμα τα δύο άτομα να πέσουν στο έδαφος και να ακολουθήσει άγριος ξυλοδαρμός και από τις δύο πλευρές.

Μετά από λίγη ώρα το άγνωστο άτομο διέφυγε πεζό προς παρακείμενα χωράφια ενώ ο 24χρονος έφυγε με την μηχανή.

Λίγο μετά τις 09.00 το πρωί ο ιδιοκτήτης του λεοφωρείου βρέθηκε στο ΑΤ Διρφύων Μεσσαπίων όπου κατήγγειλε το περιστατικό.

Αστυνομικοί της Ομάδας Ασφαλείας Διρφύων Μεσσαπίων άμεσα κινητοποιήθηκαν και έπειτα από αναζητήσεις εντόπισε τον έναν από τους δύο δράστες, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στα πλαίσια του αυτοφώρου στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου και εκείνος με την σειρά του κατήγγειλε το θύμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Και οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας στα Δικαστήρια Χαλκίδας, όπου με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν και οι δύο ελεύθεροι.

