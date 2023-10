Life

Μαίρη Χρονοπούλου: τι αναφέρει η διαθήκη της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η συμβολαιογράφος της αείμνηστης ηθοποιού στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

-

Σε θρίλερ είχε εξελιχθεί η διαθήκη της ηθοποιού Μαίρης Χρονοπούλου που έφυγε από τη ζωή.

Αν και αρχικά είχε τεθεί ζήτημα δύο διαθηκών, η συμβολαιογράφος της, Αγγελική Αχειμαστού, μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 για να διαλευκάνει το θέμα.

Όπως τόνισε είναι μόνο μία η διαθήκη, η οποία δημοσιεύθηκε το πρωί της Τρίτης και όπως είπε δεν μπορεί να αναφέρει πολλά, αλλα έχει συνταχθεί πολλά χρόνια πριν.

"Πρέπει να περιμένουν όλοι τη δημοσίευση της διαθήκης, όποιος έχει έννομο συμφέρον σας επαναλαμβάνω, μπορεί να πάρει μετά αντίγραφο", ανέφερε η συμβολαιογράφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο είναι οι δικαιούχοι της αείμνηστης σταρ, "Το Χαμόγελο του Παιδιού" και μια οικειακή βοηθός που είχε κατά το παρελθόν.

Ειδήσεις σήμερα:

Κασσελάκης από Άρειο Πάγο: θέλουμε μια ισχυρή, ανεξάρτητη δικαιοσύνη (εικόνες)

Νέα Φιλαδέλφεια: Άνδρας έπνιξε νεογέννητα γατάκια (βίντεο)

Φυλακές Διαβατών: Οπαδοί του ΠΑΟΚ έκαναν γενέθλια σε καταδικασμένο για τη δολοφονία του Άλκη