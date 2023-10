Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι θετικές όψεις της Αφροδίτης και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

"Μέσα σε αυτή την περίοδο που ο Άρης είναι στον Σκορπιό που δημιουργούνται όλες αυτές οι εντάσεις παίρνει πολύ ωραίες όψεις η Αφροδίτη η οποία μας βοηθά να ξεχαστούμ λίγο και να διασκεδάσουμε", είπε ξεκινώντας η αστρολόγος.

Οικογενειακές υποθέσεις, εργασιακά και υγεία θα απασχολήσουν αρκετά το επόμενο διάστημα. Προσοχή σε μυστικές επαφές.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





