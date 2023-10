Κόσμος

Παρίσι: Πυροβολισμοί σε σταθμό μετρο - Γυναίκα φώναζε υπέρ του Αλλάχ

Πώς οι πολίτες τρομοκρατήθηκαν από τη συμπεριφορά της επιβάτιδας και κάλεσαν την αστυνομία φοβούμενοι για τη ζωή τους.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν ξαφνικά την Τρίτη το μεσημέρι στο σταθμό μετρό Bibliotheque Francois-Mitterran στο Παρίσι.

Μία γυναίκα ξαφνικά άρχισε να φωνάζει μέσα σε συρμό εξυμνώντας την τρομοκρατία και απειλούσε τους γύρω της. H γυναίκα επιβιβάστηκε στο τρένο στον σταθμό Villeneuve-le-Roi. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της προς το Παρίσι, φέρεται να φώναξε «Αλλαχού Ακμπάρ» και να είπε ότι «ήθελε να ανατινάξει τα πάντα».

Ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά η αστυνομία η οποία κατέφθασε και ο σταθμός αποκλείστηκε και εκκενώθηκε σε προσπάθεια να δεσμευτεί η γυναίκα.

Η γυναίκα απομονώθηκε αλλά δε συμμορφώθηκε με τις εντολές της αστυνομικές και οι αστυνομικοί, φοβούμενοι για την ασφάλειά τους, άνοιξαν πυρ εναντίον της τραυματίζοντάς την στο στομάχι.

