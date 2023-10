Αθλητικά

Οπαδικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι υπό όρους οι κατηγορούμενοι

Οι όροι που τέθηκαν στους κατηγορούμενους για συμμετοχή σε οπαδικό επεισόδιο την περασμένη Κυριακή.

Ελεύθεροι, υπό τον όρο να μην παρακολουθούν αθλητικούς αγώνες της ομάδας τους, αφέθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι οπαδοί για συμμετοχή στη συμπλοκή με οπαδικά κίνητρα που σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής στη Βούλγαρη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, και είχε ως αποτέλεσμα να υποστούν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις δύο «ομοϊδεάτες» οπαδοί τους.

Οι νεαρής ηλικίας κατηγορούμενοι απολογήθηκαν το πρωί στην 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, αρνούμενοι το σύνολο των πράξεων που τους καταλογίζονται και είναι όλες σε βαθμό πλημμελήματος, με τις επιβαρυντικές όμως διατάξεις του Αθλητικού Νόμου (όπως συμπλοκή, αδικήματα οπαδικής βίας, διατάραξη κοινής ειρήνης κ.ά.).

Κατά πληροφορίες, ισχυρίστηκαν ότι δεν συμμετείχαν στη συμπλοκή κι ότι δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση την ώρα που επέστρεφαν με δίκυκλες μηχανές στα σπίτια τους, ύστερα από την παρακολούθηση ερασιτεχνικού αγώνα ποδοσφαίρου στην Μίκρα (ποδόσφαιρο σάλας). «Δεν φέραμε όπλα πάνω μας ούτε διακρίναμε ποιοι προκάλεσαν τους τραυματισμούς επειδή ήμασταν αρκετά μέτρα πιο μακριά» φαίνεται να απολογήθηκαν.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης παρακολούθησης πάσης φύσεως αγώνων της ομάδας τους (για όλα τα αθλήματα). Ο όρος αυτός ισχύει μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης.

Την Πέμπτη οι απολογίες των 9 αντίπαλων οπαδών

Την Πέμπτη θα απολογηθούν στην ίδια ανακρίτρια οι εννέα κατηγορούμενοι οπαδοί της αντίπαλης ομάδας, στους οποίους καταλογίζεται -μεταξύ άλλων- το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, από κοινού. Η ίδια πράξη καταλογίζεται και σε έναν 16χρονο που λόγω ανηλικότητας αφέθηκε ελεύθερος και θα κληθεί το επόμενο διάστημα να απολογηθεί στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης.

Κατηγορούμενοι για πλημμεληματικές πράξεις κατέστησαν επίσης οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στην Νευροχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου». Η κατάστασή τους, σύμφωνα με χθεσινή ενημέρωση του Νοσοκομείου, χαρακτηρίζεται σοβαρή, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

