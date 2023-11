Κοινωνία

Χαλκιδική: Απατεώνας εισέπραττε ασφάλιστρα με πλαστά συμβόλαια

Πώς εξαπατούσε τα θύματά του επί χρόνια και κατάφερε να αποκομίσει παράνομα έσοδα αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Πολυγύρου σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα για τα αδικήματα της πλαστογραφίας και της απάτης κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αναλυτική έρευνα των αστυνομικών, ο προαναφερόμενος άνδρας ως δήθεν ασφαλιστικός σύμβουλος, κατήρτιζε πλαστά ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών από τους οποίους λάμβανε κανονικά το χρηματικό αντίτιμο των ασφαλίστρων. Η πλαστογράφηση των συμβολαίων αφορούσε –κατά περίπτωση– στη συνολική χρονική διάρκειά τους, στις ασφαλιστικές καλύψεις που αποτυπώνονταν σε αυτά, αλλά και στη συνολική αξία των ασφαλίστρων. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα διαπιστώθηκε ότι είχε καταρτίσει συνολικά 1.283 πλαστά ασφαλιστήρια συμβόλαια και ότι με τον τρόπο αυτό αποκόμισε παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 14.000 ευρώ.

Από την κατοικία του σε περιοχή της Χαλκιδικής κατασχέθηκαν

ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής

μία συσκευή αποθήκευσης

ένας εκτυπωτής και

και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

