Life

“The 2Night Show”: Νίκος Ψαρράς και Χαρά Τσιώλη οι καλεσμένοι της Τρίτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεχωριστή παρέα θα μας κρατήσουν και απόψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και οι εκλεκτοί καλεσμένοι του.

-

Απόψε, Τρίτη 31 Οκτωβρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» τον Νίκο Ψαρρά, τον Κανέλλο από τη σειρά «Η Μάγισσα» του ΑΝΤ1.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός εξηγεί γιατί «Η Μάγισσα» είναι ένα από τα ωραιότερα «ταξίδια» που έχει κάνει στη ζωή του, και αποκαλύπτει πως όταν πήρε το ρόλο του δεν είχαν γραφτεί καν τα επεισόδια. Ο Νίκος Ψαρράς θυμάται τα εφηβικά του χρόνια στο Σοχό, τις προσδοκίες του πατέρα του να σπουδάσει Ιατρική και την άρνησή του για την Υποκριτική.

Πόσες φορές έπαιξε τον γιατρό τελικά; Γιατί νόμιζαν ότι δούλευε σε στριπτιζάδικο στο χωριό του;

Στη συνέχεια, μιλάει για την αγαπημένη του σύζυγο και τον μονάκριβο γιο του, που δυσκολεύεται να διαχειριστεί τη δουλειά του μπαμπά του.

Τέλος, εξηγεί γιατί η παράσταση «Σκηνές από έναν Γάμο», που πρωταγωνιστεί μαζί με τη Μαρίνα Ασλάνογλου και σκηνοθετεί η γυναίκα του Έλενα Καρακούλη, είναι ένα έργο που πρέπει να δουν όλα τα ζευγάρια.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται τη Χαρά Τσιώλη, την οποία δεν είχε γνωρίσει ποτέ, παρότι είναι αυτή που οργανώνει το κοινό στο αγαπημένο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;».

Η αγαπημένη TikToker, με την απολαυστική «καρδιτσιώτικη» προφορά, εξηγεί τι είναι το «Laugh Coaching» και πώς μας βοηθάει να αντιμετωπίζουμε όλα τα στραβά της καθημερινότητας με αστείο τρόπο. Ποια ήταν τα γεγονότα που στιγμάτισαν τη ζωή της και την έκαναν να φοβάται να εμφανιστεί μπροστά σε κοινό; Θα τη δούμε σύντομα σε δική της παράσταση;

Τέλος, μας συστήνει τον Νίκο Χαρδαλιά, με τον οποίο ξεκίνησαν παρέα μια νέα ενότητα χιουμοριστικών βίντεο.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.

#The2NightShow

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης

Δικαστήρια Ευελπίδων: Ράφια με δικογραφίες καταπλάκωσαν υπαλλήλους (εικόνες)

“Friends”: Τα “Φιλαράκια” αποχαιρετούν τον Μάθιου Πέρι

Ελεύθεροι επαγγελματίες - Τέλος Επιτηδεύματος: Μείωση 50% αναλόγως δήλωσης εισοδήματος