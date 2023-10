Υγεία - Περιβάλλον

Νέο Ηράκλειο: Το πόρισμα του ιατροδικαστή για την 16χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ανακοίνωσή του το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διέψευσε ότι εμπλέκεται στον τραυματισμό της κοπέλας

-

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με την 16χρονη η οποία τραυματίστηκε στο Νέο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει το πόρισμα του ιατροδικαστή, σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη έφερε εκχυμώσεις και εκδορές στα άκρα και τον ώμο, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Τα χτυπήματα που είχε στην ινιακή χώρα μπορεί να έχουν προκληθεί είτε από αμβλύ όργανο είτε και έπειτα από πτώση με το οπίσθιο μέρος πάνω σε επιφάνεια.

Η ιατροδικαστής αναμένει τα αποτελέσματα αξονικής τομογραφίας στην οποία έχει υποβληθεί η 16χρονη.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την 16χρονη

Με ανακοίνωσή του το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διέψευσε ότι εμπλέκεται στον τραυματισμό της κοπέλας αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι στις (28/10) και περί ώρα 20.15 αστυνομικοί ομάδας Ο.Π.Κ.Ε., που διενεργούσαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό ομάδας ατόμων που προηγουμένως είχαν εισέλθει σε κατάστημα προκαλώντας φθορές και τραυματίζοντας δύο άτομα, δέχθηκαν απρόκλητα επίθεση από 50 περίπου άτομα στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου.

«Τα ανωτέρω άτομα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, επιτέθηκαν με σφοδρότητα με πέτρες και μπουκάλια και αμέσως διασπάστηκαν, χωρίς οι αστυνομικοί να προβούν σε χρήση του εξοπλισμού τους.

Κατά την αποχώρηση των προναφερθέντων ατόμων, οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν γυναίκα που φορούσε μαύρα ρούχα, γάντια, χειρουργική μάσκα και κουκούλα, να βρίσκεται στο έδαφος, ενώ διαπίστωσαν ότι ήταν τραυματισμένη στο κεφάλι.

Στην προσπάθεια των αστυνομικών να της παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, ομάδα 100 έως 150 ατόμων, έχοντας ομοίως καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και φέροντας καδρόνια, ξύλινα και μεταλλικά κοντάρια και λοιπά αντικείμενα, εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση σε βάρος των αστυνομικών, που είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες φθορές σε 2 υπηρεσιακά οχήματα και τον τραυματισμό 2 αστυνομικών.

Για την αντιμετώπιση της νέας επίθεσης οι αστυνομικοί έκαναν χρήση ενδεδειγμένων μέσων, με αποτέλεσμα τα άτομα να τραπούν σε φυγή, ενώ στο σημείο κλήθηκε σταθμός Ε.Κ.Α.Β. που μετέφερε, συνοδεία των αστυνομικών, τη γυναίκα σε Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 16χρονη, η οποία συνελήφθη για τη συμμετοχή της στη ανωτέρω επίθεση και στη συνέχεια αφέθηκε προσωρινά ελεύθερη κατόπιν εντολής του αρμόδιου Εισαγγελέα. Παράλληλα, εξετάστηκε από ιατροδικαστή εντός του Νοσοκομείου.

Από τον τόπο της επίθεσης εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν προστατευτικό κάλυμμα κράνους, με μαύρες μπογιές, 3 πέτρες, γυάλινο μπουκάλι πλαστικό μπουκάλι. Προανάκριση για τα περιστατικά διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η διενέργεια Προκαταρκτικής Διοικητικής Εξέτασης».





Ειδήσεις σήμερα:

Δάφνη: ένοπλη ληστεία σε περίπτερο

“Friends”: Τα “Φιλαράκια” αποχαιρετούν τον Μάθιου Πέρι

Οικονόμου: Η Αστυνομία δεν είχε εμπλοκή στον τραυματισμό της 16χρονης στο Ηράκλειο