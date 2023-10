Κόσμος

ΗΠΑ - Μπλίνκεν: Η κατάπαυση του πυρός θα βοηθήσει τη Χαμάς

Τι υποστήριξε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ για το Μεσανατολικό.

Ο Άντονι Μπλίνκεν, ο υπουργός Εξωτερικών, είπε ότι μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είναι εκτός συζήτησης προς το παρόν, επειδή αυτό θα έδινε την ευκαιρία στη Χαμάς να ανασυνταχθεί «και ενδεχομένως να επαναλάβει αυτό που έκανε» και «αυτό δεν είναι ανεκτό».

Ο Μπλίνκεν πρόσθεσε ότι ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προέτρεπαν το Ισραήλ «να εξετάσει πράγματα όπως ανθρωπιστικές παύσεις, ώστε η βοήθεια να φτάσει σε όσους τη χρειάζονται», ο πόλεμος δεν θα μπορούσε να τελειώσει με την επιστροφή στο status quo, με τη Χαμάς να έχει τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάση Τσίτσα

Ισραηλινά τανκς κινούνται σταθερά προς την πόλη της Γάζας

Τανκς και τεθωρακισμένα οχήματα κινούνται σταθερά προς την πόλη της Γάζας – όπου ο Ισραηλινός Στρατός λέει ότι η Χαμάς έχει ένα δίκτυο τούνελ που χρησιμοποιείται ως κέντρο διοίκησης και ελέγχου.

Σύμφωνα με το BBC, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν διεισδύσει στις βόρειες γειτονιές της πόλης της Γάζας – και υπάρχουν τεθωρακισμένα οχήματα και στους δύο κύριους δρόμους, βορρά προς νότο

Κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης στη Γερουσία σήμερα, ο διευθυντής του FBI Christopher A. Wray δήλωσε ότι η Χαμάς αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή εγχώριας τρομοκρατίας που έχουν αντιμετωπίσει οι ΗΠΑ μετά το ISIS.

Οι σύμμαχοι της Χαμάς έχουν ζητήσει ρητά για επιθέσεις στις ΗΠΑ και στις εβραϊκές κοινότητες σε όλο τον κόσμο.

