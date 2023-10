Αθλητικά

Σέρρες: Ανοίγει το γήπεδο για αγώνα του Πανσερραϊκού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπό όρους και με αποκλεισμένα για το κοινό ορισμένα τμήματα του, θα λειτουργήσει το δημοτικό γήπεδο Σερρών, στο οποίο έχουν εντοπιστεί προβλήματα στατικότητας.

-

Υπό όρους ανοίγει το δημοτικό γήπεδο Σερρών, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Καταλληλότητας που ελήφθη κατά την συνεδρίασή της στο Διοικητήριο Σερρών.

Συγκεκριμένα κλειστές θα παραμείνουν η ανατολική και η δυτική κερκίδα. Μόνο στην πρώτη θα επιτραπεί η είσοδος μέχρι και σε 35 δημοσιογράφους.

Φίλαθλοι θα μπορούν να φιλοξενηθούν στα δύο πέταλα του γηπέδου.

Το θέμα θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα όταν η επιτροπή θα έχει στη διάθεσή της και νεώτερα στοιχεία για την στατικότητα και την ασφάλεια των υποδομών.

Σε δήλωση του Προέδρου της ΠΑΕ Πανσερραϊκός κ.Τάσου Καζία αναφέρονται τα εξής:

"Είμαστε σε θέση να πούμε πως ο Πανσερραϊκός επιστρέφει και πάλι στο σπίτι του, στον λάκκο των λεόντων, νόμιμα και με ασφάλεια, έστω και με τη μερική λειτουργία του γηπέδου με τα δύο πέταλα. Οι υπηρεσίες βεβαιώνουν, βάση των μελετών που λαμβάνουν και η Επιτροπή Καταλληλότητας ως όφειλε έκανε το αυτονόητο και αποδέχθηκε την εισήγηση τους. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Ήδη ο Πανσερραϊκός έχει πληγεί οικονομικά και αγωνιστικά και εννοείται ότι προέχει η ασφάλεια και έχουμε κάνει τα πάντα για να υπάρχει ασφάλεια και δεν πρέπει να διυλίζουμε τον κώνωπα. Ο κόσμος να νιώθει σίγουρος για την ομάδα, να την στηρίξει ακόμη περισσότερο και στον αγώνα που έρχεται με τον ΟΦΗ να γίνει μία νέα αρχή. Θα γίνουν όλα τα απαραίτητα για να μην ξαναφύγουμε και σε κάθε αγωνιστική να προσθέτουμε και ένα λιθαράκι και να μπορέσουμε κάποια στιγμή να χρησιμοποιήσουμε πάλι όλο το γήπεδο μας. Άμεσα θα γίνουν ανακοινώσεις και για τον τρόπο εξυπηρέτησης των φιλάθλων που έχουν εισιτήρια διαρκείας".

Ο κ. Καζίας σε δηλώσεις του έξω από το Διοικητήριο Σερρών αναφέρθηκε στις μεγάλες επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε αθλητικές υποδομές.

Υπενθύμισε, σύμφωνα με το eproodos.gr ότι σε πολλά γήπεδα της Ευρώπης κλείνουν κάποιες θύρες για να γίνουν εργασίες συντήρησης χωρίς, ωστόσο, να διακόπτεται η λειτουργία τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Δικαστήρια Ευελπίδων: Ράφια με δικογραφίες καταπλάκωσαν υπαλλήλους (εικόνες)

“Friends”: Τα “Φιλαράκια” αποχαιρετούν τον Μάθιου Πέρι

Ενδοοικογενειακή βία: Έγκυος κατήγγειλε τον επιχειρηματία σύντροφό της για ξυλοδαρμό