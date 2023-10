Κόσμος

Ερντογάν: Το Ισραήλ με την στήριξη Ευρώπης και ΗΠΑ διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Συνεχίζει το μπαράζ επιθέσεων σε βάρος του Ισραήλ και της Δύσης ο Τούρκος πρόεδρος για τις επιθέσεις στη Γάζα

Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Τουρκίας σε Ισραήλ και Δύση για αδιαφορία απέναντι στο «αίμα των μουσουλμάνων».

¨"Η ισραηλινή κυβέρνηση, με την άνευ όρων στήριξη της Ευρώπης και της Αμερικής, διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου εδώ και 25 ακριβώς ημέρες" δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

Ο τούρκος πρόεδρος επιτέθηκε και στο Ισραήλ λέγοντας ότι αυτό που κάνει στη Γάζα είναι σφαγή και βαρβαρότητα, ενώ στράφηκε και εναντίον της ΕΕ και των ΗΠΑ που έστειλαν αεροπλανοφόρο. "Πρέπει το συντομότερο δυνατόν να σταματήσουν το Ισραήλ το οποίο λειτουργεί σαν οργάνωση" είπε ενώ συνέχισε αναφέροντας πως "η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί καν να ζητήσει κατάπαυση του πυρός, πόσο μάλλον να καταδικάσει το Ισραήλ".

Ο Ερντογάν ανέφερε πως "ο δυτικός κόσμος, ιδιαίτερα οι ευρωπαϊκές χώρες, απέτυχε για άλλη μια φορά στη δοκιμασία της ανθρωπότητας στη Γάζα"

"Θεωρούμε απαραίτητη τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού ασφαλείας σε συνεργασία με τους φορείς της περιοχής. Ως Τουρκία, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη εάν γίνει ένα τέτοιο βήμα" τόνισε ο τούρκος πρόεδρος και ανέφερε πως "όπως λέμε πάντα, δεν έχουμε βλέψεις στη γη, τη θάλασσα, την κυριαρχία ή τις εσωτερικές υποθέσεις οποιασδήποτε χώρας. Απλώς προσπαθούμε να προστατεύσουμε την πατρίδα μας υπό την καθοδήγηση των προγόνων μας που είπαν ετοιμαστείτε για πόλεμο αν θέλετε"

"Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τον στρατό μας χωρίς να είμαστε εχθρικοί προς κανέναν ή άθελά μας εχθρικοί με κανέναν.Το Ισραήλ θα λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης" είπε ο Ερντογάν και τόνισε πως "τα νοσοκομεία δεν τα ακουμπάς ούτε στον πόλεμο. Οι επιθέσεις του Ισραήλ δείχνουν ότι δεν αναγνωρίζει ούτε δικαιώματα, ούτε δίκαιο"





