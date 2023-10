Κόσμος

Ισραήλ: Συγγενείς ομήρων μιλούν στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Συγγενείς ομήρων της Χαμάς περιγράφουν το δράμα που ζουν στον ΑΝΤ1.

Την απελευθέρωση των 238 ομήρων που κρατά η Χαμάς, ζητούν επιτακτικά οι συγγενείς τους. Όπως λένε στον Νικόλα Βαφειάδη, η κυβέρνηση πρέπει να κάνει ακόμη και εκεχειρία, για να σωθούν οι ζωές τους.?

Η μία από τις τρεις ομήρους που εμφανίσθηκαν στο πρόσφατο βίντεο της Χαμάς είναι η Λένα Τροφάνοφ, που απήχθη μαζί με τη μητέρα της Ιρένα, και το γιο της, Σάσα, ενώ ο σύζυγός της δολοφονήθηκε στο Κιμπούτς Νιρ Οζ από τη Χαμάς. Η Νέτα Αλόν είναι φίλη του Σάσα.

"Είμαστε ευτυχείς που είδαμε ότι είναι ζωντανή. Είναι η πρώτη φορά που ακούσαμε για αυτούς από τη Χαμάς, για όλη την οικογένεια. Αλλά φαινόταν λυπημένη και δεν ξέρουμε αν ξέρει τι συνέβη στον άντρα της τον Βιτάλι, ότι τον θάψαμε σήμερα, δεν ξέρω αν γνωρίζει για τη μητέρα της που είναι επίσης εκεί, για τον Σάσα, τον γιο της. Τουλάχιστον είναι ζωντανή κι αυτός είναι ο λόγος που την θέλουμε πίσω τώρα" είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο μοναδικός τρόπος να φέρει τους ομήρους πίσω το Ισραήλ είναι να συνεχίσει την επίθεση κατά της Χαμάς και να την διευρύνει. Ωστόσο πολλοί από τους διαδηλωτές εδώ πιστεύουν ότι ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει και να γίνει ένα είδος ανταλλαγής των ομήρων με τους κρατουμένους Παλαιστίνιους.



"… Μερικές φορές χρειάζεται να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Και νομίζω ότι προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να φέρουμε τους φυλακισμένους πίσω, να φέρουμε τους ομήρους πίσω και η δεύτερη προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να νικήσουμε τη Χαμάς" αναφέρει ακόμη ένας συγγενείς ομήρου.

Ο Σμούελ Μπρόντατς είναι οργισμένος με την ισραηλινή κυβέρνηση, την οποία θεωρεί υπεύθυνη για την απαγωγή από τη Χαμάς της νύφης και των τριών εγγονιών του και απαιτεί να επιστρέψουν άμεσα με κάθε τίμημα.

"Αυτός είναι ο εγγονός μου. Είναι ο Φόλιν Σολντ δεν έκανε τίποτα σε κανέναν, δεν καταλαβαίνει τι είναι η Χαμάς, δεν καταλαβαίνει τίποτε. Ξέρει ότι είναι κάπου στο σκοτάδι, χωρίς αρκετή τροφή, χωρίς αρκετό νερό, χωρίς να έχει κανέναν να τον υπερασπισθεί, να τον αγκαλιάσει, να τον φιλήσει… Και κάθε λεπτό που είναι εκεί, είναι εξ αιτίας των σφαλμάτων της Ισραηλινής κυβέρνησης, συγγνώμη των παραλείψεων της κυβέρνησης. Επομένως είναι ευθύνη τους να τον φέρουν πίσω τώρα" λέει ο ίδιος.

"Πώς μπορείς να μένεις κατά κάποιο τρόπο σιωπηλός. Πιστεύω ότι ο καθένας μας που μας παρακολουθεί μπορεί να φανταστεί τα δικά του μωρά, τα δικά του παιδιά, τις συζύγους, τις αδελφές, τις μητέρες" αναφέρει ακόμη ένας από αυτούς που αναζητούν τους συγγενείς τους .

Ενώ ένας άλλος είπε πως "είναι το ίδιο συναίσθημα σαν να κάθομαι μπροστά στη γιαγιά μου και να ακούω τις ιστορίες του Ολοκαυτώματος".

Συγγενείς και φίλοι των ομήρων έχουν ξεκινήσει το λεγόμενο κίνημα της κίτρινης κορδέλας. Μοιράζουν σε όλους τους περαστικούς, στα αυτοκίνητα, κίτρινες κορδέλες για να μεταδώσουν το μήνυμα ότι οι όμηροι πρέπει να γυρίσουν πίσω ασφαλείς και ζωντανοί. Εκτός από τις κορδέλες δίνουν και μικρά κίτρινα μπουκέτα, καθώς θεωρούν ότι το κίτρινο είναι το χρώμα της ελπίδας.

