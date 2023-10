Κόσμος

Ισραήλ: Στον ΑΝΤ1 ο δημοσιογράφος που “έχασε” όλη την οικογένειά του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εικόνες από την κατάσταση στην Γάζα, στέλνουν στον ΑΝΤ1 εγκλωβισμένοι Παλαιστίνιοι. Στον ΑΝΤ1 μίλησε και ο ανταποκριτής του Al Jazeera που «έχασε» όλη την οικογένειά του ενώ έκανε ρεπορτάζ.

-

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Ο δημοσιογράφος του Al Jazeera που συγκλόνισε τον κόσμο όταν – λίγο μετά την απευθείας ανταπόκρισή του από την βομβαρδισμένη Γάζα - αντίκρισε τα άψυχα κορμιά των παιδιών του, της γυναίκας του και δεκάδων συγγενών του, επέστρεψε στο ρεπορτάζ και μιλώντας στον ΑΝΤ1 εξηγεί το γιατί

«Παρά τον πόνο μου και την συμφορά της απώλειας, έπρεπε να επιστρέψω στην δουλειά μου, γιατί τελικά αυτή είναι η δέσμευσή μου προς την γυναίκα μου, τον γιό μου, την κόρη μου και τους συγγενείς μου. Είναι ηθική μου υποχρέωση απέναντι σε όλους αυτούς που σκοτώθηκαν, να ρίξω φως σε μια περιοχή σε μια τόσο ιστορική στιγμή», λέει ο πολύπειρος ανταποκριτής Ουέλ Αλ Νταχντού.

Πεινασμένοι...τρομοκρατημένοι... καθώς οι ώρες περνούν, και οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις προχωρούν , στο σπίτι του Σαμίρ Ουάφι στη Ράφα, καταφθάνουν και άλλοι συγγενείς του από τα νότια του θύλακα για να βρουν καταφύγιο.

«Η κατάσταση εδώ είναι εφιαλτική. Είμαστε τρομοκρατημένοι. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα, κανείς δεν είναι ασφαλείς. Αυτός είναι ο Γουαφί, είναι 12ετών, ήρθε από την πόλη Γάζα με την οικογένειά του. Ηρθαν γιατί το σπίτι του γείτονά τους βομβαρδίστηκαν και 13 άτομα σκοτώθηκαν", λέει κάτοικος της Ράφα που ζουν υπό το καθεστώς του τρόμου.

«Τα πράγματα προχωράνε πολύ δύσκολα τώρα, γιατί [οι Ισραηλινές δυνάμεις] προσπαθούν να μπουν μέσα στην πόλη. Πολύ δύσκολη κατάσταση αν δεν σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Στο νοσοκομείο τα πράγματα είναι πολύ τραγικά, δεν υπάρχουν φάρμακα, εργαλεία, δεν υπάρχουν θέσεις για τους τραυματίες», περιγράφει ο Παλαιστίνιος γιατρός στη Γάζα Ελσάμι Σαλάχ.

Χιλιάδες εκτοπισμένοι από τον βόρειο θύλακα, στο νότο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, διαμένουν σε σκηνές , πεινασμένοι, με την ανθρωπιστική βοήθεια που έφτασε από την Αίγυπτο να φτάνει – όπως καταγγέλλουν - με το σταγονόμετρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Δάφνη: ένοπλη ληστεία σε περίπτερο

“Friends”: Τα “Φιλαράκια” αποχαιρετούν τον Μάθιου Πέρι

Οικονόμου: Η Αστυνομία δεν είχε εμπλοκή στον τραυματισμό της 16χρονης στο Ηράκλειο