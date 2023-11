Κοινωνία

Χρυσή Αυγή: Σύλληψη 21 Ιταλών ακροδεξιών στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” (εικόνες)

“Μπλόκο” της Αστυνομίας στο γκρουπ των ακροδεξιών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για συγκέντρωση στην Αθήνα, ανήμερα της επετείου διπλής δολοφονίας.

Συνελήφθησαν την Τρίτη το βράδυ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 21 ακροδεξιοί Ιταλοί, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματος των ελληνικών Αρχών, έπειτα από πληροφορίες ότι μέλη ακροδεξιών οργανώσεων του εξωτερικού θα ανταποκριθούν σε κάλεσμα για συγκέντρωση που είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη (01/11), στο Νέο Ηράκλειο, με αφορμή τα δέκα χρόνια από τη δολοφονία δύο μελών της Χρυσής Αυγής, υπήρξε ενημέρωση ότι 21 ακροδεξιοί Ιταλοί θα έρθουν αεροπορικώς στην Ελλάδα.

Όπως επισημαίνεται από τις ίδιες πηγές «η Ελληνική Αστυνομία έδρασε άμεσα και με την άφιξή τους στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» βραδινές ώρες της Τρίτης (31/10) συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών, όπου κρατούνται, προκειμένου να κινηθεί σε βάρος τους η διαδικασία της διοικητικής απέλασης για λόγους εθνικής ασφάλειας».

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο της ακροδεξιάς ομάδας «Casa Pound», απο τον οποίο αναρτήθηκε και σχετική φωτογραφία, αναφέρεται «21 άτομα από την αντιπροσωπεία της CasaPound Italia, που μετέβη στην Αθήνα για να συμμετάσχει στη μνήμη του Γιώργου και του Μανώλη, εμποδίστηκαν από την τοπική αστυνομία και φορτώθηκαν σε τεθωρακισμένα αυτοκίνητα, χωρίς καμία εξήγηση. Έχουν οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα περιμένοντας να λάβουν εξηγήσεις για αυτήν την πράξη. «Είναι απαράδεκτο να σταματούν και να συλλαμβάνονται αυθαίρετα πάνω από 20 άτομα μόλις κατεβαίνουν από το αεροπλάνο μόνο και μόνο επειδή ήθελαν να συμμετάσχουν στη μνήμη δύο αγοριών που δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ», δήλωσε ο Gianluca Iannone Πρόεδρος της CasaPound Italia, επικεφαλής της αντιπροσωπείας που έφτασε στην Αθήνα και είναι μεταξύ όσων εμποδίστηκαν από την Αστυνομία. Η επέμβαση της Αστυνομίας ήταν αυθαίρετη και χωρίς νόημα, με δυσανάλογη ανάπτυξη στελεχών της και σίγουρα αυτή η αδικαιολόγητη καταστολή δεν θα μας εμποδίσει να τιμήσουμε τη μνήμη δύο αγοριών που δολοφονήθηκαν άγρια».