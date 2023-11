Life

“The 2Night Show” - Χαρά Τσιώλη: το TikTok, η αποχή από το θέατρο και η “κρυφή καριέρα” (βίντεο)

Αποκαλυπτική ήταν η Χαρά Τσιώλη, στην πρώτη συνάντηση της με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, παρότι είναι συνεργάτες στο “Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;”.

Στην παρέα του «The 2Night Show» την Τρίτη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε την Χαρά Τσιώλη, την οποία δεν είχε γνωρίσει ποτέ, παρότι είναι αυτή που έχει την ευθύνη οργάνωσης του κοινού στο αγαπημένο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;».

Η αγαπημένη TikToker, με την απολαυστική «καρδιτσιώτικη» προφορά, εξήγησε στον Γρηγόρη και στους τηλεθεατές τι είναι το «Laugh Coaching» και πώς μπορεί να βοηθήσει τον καθένα να αντιμετωπίσει όλα τα στραβά της καθημερινότητας με αστείο τρόπο.

Ακόμη, η Χαρά Τσιώλη εξήγησε τα γεγονότα που στιγμάτισαν τη ζωή της και την έκαναν να φοβάται να εμφανιστεί μπροστά σε κοινό, απέχοντας από την σκηνή τα τελευταία εννέα χρόνια, αναφέρθηκε στο «πείραμα» που έκανε με την ανάρτηση βίντεο στα social media και το κατά πόσον είναι έτοιμη να εμφανιστεί στα σανίδι, σε δική της παράσταση, αφήνοντας την επιτυχημένη διαδρομή που διαγράφει τα τελευταία χρόνια στον τομέα της διαχείρισης και οργάνωσης κοινού σε τηλεοπτικές εκπομπές.

