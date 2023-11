Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: Μαχαίρωσε τον άνδρα της στο στήθος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση στον σύζυγό της έκανε μία γυναίκα, η οποία μετά κάλεσε το ΕΚΑΒ.

-

Με μαχαίρι τραυμάτισε στο στήθος μία γυναίκα τον σύζυγό της, κατά τη διάρκεια καβγά που είχαν στο σπίτι του.

Το περιστατικό ενδοοικογενεικής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ιεράπετρα.

Η 43χρονη κάλεσε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον 40χρονο, τον οποίο μετέφερε στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία συνέλαβε την 43χρονη, ενώ ο σύζυγός της νοσηλεύεται στο νοσοκομείο χωρίς η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο, αφού το τραύμα ήταν επιδερμικό.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Ποτάμια οι δρόμοι - Σοβάς έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα (εικόνες)

Γιουβέντους: σαν σήμερα η ίδρυσή της

“Αρένα”: οι Σπαρτιάτες και οι αποκαλύψεις της Μαρίας Αναστασοπούλου