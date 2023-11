Υγεία - Περιβάλλον

Αντιγριπικός εμβολιασμός: Γιατί δεν ξεκινάει σήμερα στα φαρμακεία χωρίς συνταγή

Τι αναφέρει στην ενημέρωση προς τα μέλη του, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.

Δεν θα ξεκινήσει σήμερα τελικά, ο εμβολιασμός κατά της γρίπης χωρίς συνταγή γιατρού απευθείας από τα φαρμακεία και έτσι στη αναμονή μπαίνουν φαρμακοποιοί και πολίτες.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) προς τα μέλη του, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι τυπικές διαδικασίες που απαιτούνται ώστε να ξεκινήσει από τα φαρμακεία ο εμβολιασμός κατά της γρίπης χωρίς προηγούμενη συνταγογράφηση, αλλά με την απλή επίδειξη από τον πολίτη του ΑΜΚΑ του, στον φαρμακοποιό.

Ο ΠΦΣ ανακοινώνει πως με νέα επιστολή του προς την αρμόδια Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, έχει επισημάνει τη σημασία της έγκαιρης έκδοσης επικαιροποιημένων οδηγιών για την εποχική γρίπη, προκειμένου τα φαρμακεία να μπορούν να καταχωρούν τους εμβολιασμούς που διενεργούν χωρίς ιατρική συνταγή από τον μήνα Νοέμβριο, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί με το Δελτίο τύπου του Υπουργείου από την 29η Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, όπως λένε, πληροφορήθηκαν από το Υπουργείο Υγείας «πως απαιτείται νέα νομοθετική διάταξη προκειμένου να υλοποιηθεί και για φέτος ό,τι ίσχυσε για την περσινή περίοδο με το Άρθρο 59 του νόμου 5007/23.12.23 «Εμβολιασμός κατά της γρίπης του ενήλικου πληθυσμού κατά την περίοδο 2022-2023» και η ψήφιση του αντίστοιχου άρθρου θα γίνει την προσεχή Πέμπτη», αναφέρει ο ΠΦΣ.

Στη συνέχεια, και μετά την ψήφιση της σχετικής διάταξης θα πρέπει και το ηλεκτρονικό σύστημα της ΗΔΙΚΑ να υλοποιήσει τη διασύνδεση των προγραμμάτων φαρμακείου με την πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμού, για την καταχώρηση των διενεργειών εμβολιασμού χωρίς ιατρική συνταγή και την έκδοση των σχετικών εντύπων, όπως ακριβώς προέβλεπε η περσινή διαδικασία.

Φαρμακοποιοί: Ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν τους εμβολιασμούς από σήμερα

Με ανακοίνωσή του την προηγούμενη Παρασκευή (27/10) ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) ενημέρωνε τους φαρμακοποιούς, πώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τροποποίησης της πλατφόρμας από την ΗΔΙΚΑ για τη δωρεάν χορήγηση χωρίς συνταγογράφηση των αντιγριπικών εμβολίων, από την 1η Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργείου Υγείας πριν από περίπου ένα μήνα, μάλιστα, το αντιγριπικό εμβόλιο από αρχές Νοεμβρίου θα άρχιζε να χορηγείται δωρεάν στους πολίτες απευθείας από τα φαρμακεία με απλή επίδειξη ΑΜΚΑ στο φαρμακοποιό, ενώ τώρα και μετά την παραπάνω εξέλιξη θα εξακολουθήσει να απαιτείται συνταγογράφηση.

Σύμφωνα με τις παλαιότερες ανακοινώσεις, όπως γράφει το Iatropedia.gr, όταν τελικά εφαρμοστεί η ελεύθερη και δωρεάν χορήγηση των αντιγριπικών εμβολίων από τα φαρμακεία, με συνταγή γιατρού θα εξακολουθήσουν να χορηγούνται τα δύο νέα ακριβά αντιγριπικά εμβόλια που εντάχθηκαν φέτος για πρώτη φορά στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για τους άνω των 65 ετών.

