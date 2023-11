Κόσμος

Η κακοκαιρία “Ciaran” σαρώνει την Ευρώπη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H κακοκαιρία δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην Ιταλία και κατευθύνεται σε Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Βρετανία και Ιρλανδία

-

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες φέρνει η κακοκαιρία «Ciaran» σε Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Βρετανία και Ιρλανδία, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως πρόκειται για μια ασυνήθιστα ισχυρή καταιγίδα.

Η νέα κακοκαιρία αναμένεται να φέρει από την Πέμπτη (2.11.2023) σφοδρούς ανέμους που θα ξεπεράσουν τα 80 μίλια την ώρα σε όλη τη Βρετανία. Οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγονται τα ταξίδια, ενώ – όπως σημειώνουν – οι καταστροφές σε κτίρια είναι σχεδόν σίγουρες. Τα κύματα ενδέχεται να φτάσουν από 6 έως 12 μέτρα, σύμφωνα με το newsit.gr.

Στη νότια Αγγλία αναμένεται βροχή ύψους 60 χιλιοστών κατά τόπους, ενώ ακόμα και μικρότερης έντασης βροχή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε άλλες περιοχές της βόρειας Αγγλίας και της Σκωτίας, οι οποίες επλήγησαν από την καταιγίδα Babet, ενώ σε κάποιες περιοχές τα νερά δεν έχουν υποχωρήσει ακόμα.

Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας προειδοποίησε ότι η στάθμη του ποταμού Μπαν στο Μπάνμπριτζ έχει ανέβει «επικίνδυνα». Η προειδοποίηση ακολουθεί τις σοβαρές πλημμύρες στο κέντρο της πόλης Νιούρι και τη μερική κατάρρευση μιας γέφυρας στο βόρειο Λουθ.

Στο Νιούρι, η αστυνομία συνέστησε στον κόσμο να αποφύγει το κέντρο της πόλης λόγω «πρωτοφανούς πλημμύρας». Μεγάλα τμήματα της πόλης βρίσκονται για ώρες κάτω από το νερό.

Το Meteo France προειδοποίησε ότι η καταιγίδα Ciaran πρόκειται να σαρώσει τη βορειοδυτική Γαλλία από το βράδυ της Τετάρτης 1 Νοεμβρίου έως το πρωί της Πέμπτης.

Όπως αναφέρει η «Le Figaro», «η πίεση στο κέντρο του βαρομετρικού χαμηλού θα πέσει πολύ γρήγορα, ενισχύοντας τις ριπές του ανέμου. Αυτό είναι γνωστό ως “μετεωρολογική βόμβα”».

H κακοκαιρία δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην Ιταλία

Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε χθες την Ιταλία, με τις έντονες βροχοπτώσεις να έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα. Το κύμα επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναμένεται να πλήξει και άλλες χώρες της Ευρώπης τις επόμενες ημέρες.

Η κακοκαιρία «παρέλυσε» το Μιλάνο, καθώς πλημμύρισαν δρόμοι και υπόγειες διαβάσεις, όπου τα δρομολόγια της γραμμής Μ3 του μετρό διακόπηκαν και ο κόσμος δεν μπορούσε να μετακινηθεί.

Heavy floods due to extreme rains on the Milano Porta Garibaldi railway station in the Milan of Italy ???? (31.10.2023)



Source: Matteo

TELEGRAM JOIN ?? https://t.co/yY0dMMK1fg pic.twitter.com/wYfkF15XOt — Disaster News (@Top_Disaster) October 31, 2023

Η λίμνη Κόμο, στην πλατεία Καβούρ, ξεχείλισε, ενώ αρκετές πλημμύρες έχουν σημειωθεί και στην Τοσκάνη, σύμφωνα με το iefimerida.gr

Στη Βενετία, οι συνέπειες του φαινομένου της παλίρροιας περιορίστηκαν χάρη στα τεχνητά φράγματα του συστήματος «Μόζε», τα οποία υψώθηκαν για να προστατεύσουν τη Γαληνοτάτη στη διάρκεια της νύχτας.

Heavy floods due to intense rains in the Milan of Italy ???? (31.10.2023)



Source: Paolo Maggioni

TELEGRAM JOIN ?? https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/koevxPV5Dc — Disaster News (@Top_Disaster) October 31, 2023

H κακοκαιρία στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια προκάλεσε τη μερική κατάρρευση δύο γεφυρών, έξω από τις πόλεις Πάρμα και Πιατσέντσα. Τα ορμητικά νερά φέρονται να παρέσυραν έναν άνδρα, ο οποίος είχε μόλις βγει από το σπίτι του ενώ στην ευρύτερη περιοχή της Πιατσέντσα εκκενώθηκαν περίπου 20 σπίτια που είχαν πλημμυρίσει.

Ειδήσεις σήμερα:

Χρυσή Αυγή: Σύλληψη 21 Ιταλών ακροδεξιών στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” (εικόνες)

Γιουβέντους: σαν σήμερα η ίδρυσή της

“Αρένα”: οι Σπαρτιάτες και οι αποκαλύψεις της Μαρίας Αναστασοπούλου