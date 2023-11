Πολιτική

Μητσοτάκης - Κασσελάκης: Η πρώτη συνάντηση στην Βουλή (εικόνες)

Τι είπαν μπροστά στις κάμερες ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στην παρθενική συνάντηση τους, μετά την εκλογή του κ. Κασσελάκη.

Λίγο μετά τις 10:00 της Τετάρτης ξεκίνησε η πρώτη συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη, στην Βουλή, η οποία διήρκεσε περίπου μία ώρα.

Ο Πρωθυπουργός καλωσόρισε τον κ. Κασσελάκη και τον ρώτησε αν έχει προσαρμοστεί, για να πάρει την απάντηση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι τα έχει καταφέρει με τα κομματικά αλλά στη Βουλή, όχι πλήρως.

Ο κ. Κασσελάκης έθεσε το ζήτημα των αποδήμων λέγοντας ότι είναι στοίχημα να προσφέρουν με ισονομία και ισοπολιτεία και ο πρωθυπουργός απάντησε ότι προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ο νέος νόμος.

Ο διάλογος Μητσοτάκη - Κασσελάκη μπροστά στις κάμερες:

Μητσοτάκης: Συγχαρητήρια για την εκλογή σας κυριε κασσελάκη. Καθίστε. Καθίστε…και καλό μήνα ..Προσαρμοστήκατε στους καινουργιους χώρους;

Κασσελάκης: Στη Βουλή όχι ακόμα αλλά μια μέρα ευχομαι πλήρως. Αλλά στο κομματικό περιβάλλον σίγουρα. Και στην Ελλάδα. Οπως ξέρετε έχουμε την ευθύνη να φέρουμε τους απόδημους πίσω. Είναι εθνικη ευθύνη. Είναι εθνικό στοίχημα, οι απόδημοι να μπορούν να προσφέρουν στην πατρίδα τους.Σε μια χώρα με ισονομία και ισοπολιτεία.

Μητσοτάκης: Εχουμε κάνει μια καλή αρχή με το νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα σε όλους τους ¨Ελληνες του εξωτερικού, να κρατουν επαφή με την πατρίδα, να ψηφίζουν. Τουλάχιστον να έχουμε ένα εθνικό στόχο να υλοποίησουμε.

Κασσελάκης: Αυτό είναι το δικαίωμα στο εκλέγειν και στο εκλέγεσθαι.Πιστεύω ακράδαντα οτι πρέπει να έχουμε περιφέρειες στους ομογενείς ωστε να μπορέσουν να εκλέγουν τους εκπροσώπους της δικής τους κοινότητας.

Μητσοτακης: Ο εκλογικός νόμος ενόψει των εκλογών είναι καθορισμένος και προφανώς του δικαίωμα του εκλέγεσθαι που έχει ο κάθε ελληνας πολίτης είναι συνταγματικά κατοχυρυωμένο.

Σε ανακοίνωση του Μαξίμου, αναφέρεται ότι «Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση στο γραφείο του στη Βουλή με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Στέφανο Κασσελάκη. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Κασσελάκη για τις θέσεις της χώρας για τις εξελίξεις τη Μέση Ανατολή, για τις συζητήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και για τις προοπτικές μετά την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας καθώς και για τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι είναι πάντα στη διάθεση του κ. Κασσελάκη όπως και των άλλων πολιτικών αρχηγών για την ενημέρωσή τους».





