“Ο Πρώτος από εμάς”: Sneak preview από το επεισόδιο της Τετάρτης (εικόνες)

Πάρτε μια γεύση από το νέο επεισόδιο της σειράς που θα απολαύσουμε απόψε το βράδυ στον ΑΝΤ1.

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε Τετάρτη, και αύριο Πέμπτη στις 22:30, με 2 νέα επεισόδια γεμάτα συγκίνηση, χιούμορ και συναίσθημα και τη συναρπαστική συνέχεια της ιστορίας του Άλκη και των υπόλοιπων φίλων της αγαπημένης παρέας!

Η Κάτια, λίγο πριν παντρευτεί τον Έβαν, είναι πολύ προβληματισμένη για το αν πρέπει να προχωρήσει σε αυτόν τον γάμο. Θα πει τελικά το «ΝΑΙ» ή θα τα ανατρέψει όλα την τελευταία στιγμή;

Sneak preview του 12ου επεισοδίου

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Η Έλενα θέλει να απολύσει τη Μάρθα μετά από ένα λάθος που έκανε στο γραφείο. Η Σοφία παλεύει με τα συναισθήματά της όταν μαθαίνει, με τον χειρότερο τρόπο, πως ο Νώντας έχει γυναίκα και ότι μάλιστα περιμένει παιδί μαζί της. Η Έλσα απογοητεύεται από τη στάση του Τάσου που την αποφεύγει και που της υπενθυμίζει συνεχώς πως έχει κοπέλα. Η Αθηνά ανησυχεί για τον Άλκη καθώς την παράκουσε και έθεσε σε κίνδυνο την υγεία του. Η Έλενα προσπαθεί να αποτρέψει την Κάτια από το να παντρευτεί τον Έβαν. Η γυναίκα του Νώντα βλέπει τον Νώντα και τη Σοφία να φιλιούνται μέσα στο αυτοκίνητο. Τους ακολουθεί και φτάνει στο σπίτι της Σοφίας όπου της ανοίγει ο Κοσμάς. Ο γάμος του Έβαν και της Κάτιας είναι σε εξέλιξη, όμως η Κάτια δείχνει να το έχει μετανιώσει. Τελευταία στιγμή, μπροστά σε όλους τους καλεσμένους είναι έτοιμη να ακυρώσει τα πάντα…

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του ΄Εβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

