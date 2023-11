Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης: Ιεροσυλία η αρχιΠΑΣΟΚΑ Τζάκρη να ζητά τις διαγραφές Φίλη, Σκουρλέτη, Βίτσα

Την αντίδραση του Υπουργού Εργασίας προκάλεσε δήλωση της Θεοδώρας Τζάκρη. Δεν ζητάει συγγνώμη ο Βίτσας.

Υπέρ των διαγραφών Φίλη, Σκουρλέτη, Βίτσα και Τζουμέρκα τάχθηκε η Θεοδώρα Τζάκρη, προκαλώντας την αντίδραση του Άδωνη Γεωργιάδη.

«Την άκουγα και είδα το μίσος που έβγαλε για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που πρέπει να διαγραφούν. Ανελέητα διαγράφει Φίλη, Σκουρλέτη, Τζουμάκα, Βίτσα και τον Δρίτσα που φοβάμαι ότι θα είναι ο επόμενος», είπε ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε στον ΣΚΑΪ.

«Σκεφτόμουν ότι έχω ζήσει την κυρία Τζάκρη ως υπουργό του Γιώργου Παπανδρέου. Ξέρετε, εγώ ήρθα στη Νέα Δημοκρατία από τον ΛΑΟΣ και αυτά τα 11 χρόνια που είμαι βουλευτής της ΝΔ μιλάω για όλους τους νεοδημοκράτες με σεβασμό, ανεξαρτήτως του αν κάποιοι μου είναι συμπαθείς ή φίλοι, γιατί αναγνωρίζω ότι αυτοί έφτιαξαν αυτό το κόμμα. Δεν μπορεί να είσαι η Τζάκρη, ΠΑΣΟΚ από γεννησιμιού σου και να μιλάς για ανελέητη διαγραφή Φίλη, Σκουρλέτη κ.λπ.», συνέχισε ο υπουργός Εργασίας και συνέχισε: «Δεν γίνονται αυτά στη ζωή. Αν δεν το καταλαβαίνεις, είναι πρόβλημα. Αυτά τα θεωρώ αδιανόητα. Δεν μιλάω για την πολιτική ουσία αλλά για το ύφος. "Πάρτε τους τα κεφάλια" λέει ποιος; Η Τζάκρη η αρχιΠΑΣΟΚΑ, η πρασινοφρουρού, η γυναίκα που έχει ψηφίσει τρία μνημόνια».

«Το θεωρώ λίγο ιεροσυλία να τα λέει αυτά η κυρία Τζάκρη. Κάποτε πρέπει να μπαίνουν και στην πολιτική κάποια όρια, πρέπει να έχουμε μόνοι μας κάποια όρια», κατέληξε.

Βίτσας: Δεν ζητώ συγγνώμη

«Σε 10 ημέρες θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Πιστεύω πως θα υπάρξει μία ισορροπία, να έχουν πάρει τις αποφάσεις τους. Χθες έγινε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ήταν καλή η τοποθέτηση του προέδρου. Εντόπιζε τα βασικά στοιχεία πάνω στα οποία πρέπει να δουλέψει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το ζήτημα της ακρίβειας, όπως και της Γάζας, που πρέπει να μας θλίβει και να μας κινητοποιεί», δήλωσε στο Mega ο Δημήτρης Βίτσας.

«Εκκρεμούν τα ζητήματα των τεσσάρων διαγραφών. Μπορείς να μιλάς για ενότητα, αλλά θα πρέπει και να την πράττεις. Δεν αμφισβητούμε ότι ο Κασσελάκης είναι πρόεδρος. Έγιναν οι εκλογές, πήρε τόσες χιλιάδες ψήφους, η Έφη Αχτσιόγλου πήρε λιγότερες, εκλέχτηκε πρόεδρος. Είναι διαφορετικό πράγμα αυτό κι άλλο στις πρώτες τοποθετήσεις να είσαι έξω από τις αποφάσεις του συνεδρίου. Η χθεσινή του ομιλία ήταν επικεντρωμένη στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η γειτονιά μας και η χώρα. Εάν δεν υπήρχε η ομιλία του στον ΣΕΒ δεν θα υπήρχαν αυτές οι αντιδράσεις» σημείωσε ο το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφερόμενος σε όσους λένε στους διαγραφέντες να χαμηλώσουν τους τόνους και να ζητήσουν συγγνώμη επεσήμανε: «Πρέπει να ξέρουμε και για ποιο πράγμα πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη. Εγώ δεν πρόκειται να ζητήσω συγγνώμη. Μπορώ να παλέψω για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κόμμα».

Με την Δώρα Αυγέρη να χαρακτηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ «πεθαμένο λικέρ» πριν τον Κασσελάκη, ο Δημήτρης Βίτσας ανέφερε πως πρόκειται για πρωτοφανείς κατηγορίες απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ωρίμαζε, θα έλεγα. Βεβαίως, δεν πήγε καλά στις εκλογές, αλλά τέτοια κατηγορία απέναντι στον προηγούμενο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχω ξανκούσει. Καλό είναι να αποφεύγουμε τους χαρακτηρισμούς στην παρούσα περίοδο», δήλωσε.

Μιλώντας δε για την αποστασιοποίηση του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε πως είναι δική του απόφαση πλέον.

«Θεωρώ άχαρο να επικαλούμαστε τη μαρτυρία του. Εάν θέλει να μιλήσει, θα μιλήσει» είπε.

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Βίτσας ξεκαθάρισε πως η Κεντρική Επιτροπή δεν μπορεί να διαγράψει μέλη του κόμματος, αλλά μόνο να γνωμοδοτήσει.

