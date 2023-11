Κοινωνία

Οι συντάκτες του ant1news.gr συμμετέχουν στη στάση εργασίας της ΕΣΗΕΑ

Τετράωρη στάση εργασίας έχουν σήμερα οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ και μέλη των Ενώσεων Τύπου της χώρας.

Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα τα δημοσιογραφικά σωματεία από τις 11:30 έως και τις 15:30, για τη συμμετοχή των μελών τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ. Οι συντάκτες του ant1news.gr συμμετέχουν στη στάση εργασίας και τις παραπάνω ώρες δεν θα υπάρχει ενημέρωση.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

"Τετράωρη στάση εργασίας (11:30-15:30) την Τετάρτη 1/11/2023 για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ

Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ, ΕΣΠΗΤ, ΕΠΗΕΑ, ΕΤΗΠΤΑ, ΕΤΕΡ, ΕΦΕ, Ε.Ε.ΕΡΤ, ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ, Π.ΣΥ.Π.ΕΡΤ., ΠΑ.ΣΥ.ΠΑ.ΤΕ.ΚΑΛ., του Πανελλήνιου Σωματείου Σκηνοθετών & Διευθυντών Παραγωγής ΜΜΕ και του «Σωματείου Εργαζομένων Καλλιτεχνών Ορχηστρών & Χορωδίας ΕΡΤ Α.Ε.» (Σ.Ε.Κ.Ο.Χ.ΕΡΤ) αποφάσισαν την κήρυξη 4ωρης στάσης εργασίας την Τετάρτη, 1η Νοεμβρίου 2023 από τις 11.30 έως τις 15.30, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλα τα μέλη τους να ασκήσουν το συνδικαλιστικό τους δικαίωμα της συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση του ασφαλιστικού τους φορέα με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ» (ΕΔΟΕΑΠ)."

