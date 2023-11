Υγεία - Περιβάλλον

ΕΕΣ - Θηλασμός: Δράσεις και χρήσιμες συμβουλές

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει χρήσιμες συμβουλές για υγιή και ασφαλή θηλασμό, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμμετέχει στις δράσεις για την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού (1-7 Νοεμβρίου), στοχεύοντας στην ενημέρωση του κοινού για την τεράστια αξία του μητρικού θηλασμού, ο οποίος, σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), θα πρέπει να είναι αποκλειστικός για τους πρώτους 6 μήνες της ζωής του βρέφους.

Συγκεκριμένα, η Δ/νση Συντονισμού & Επικοινωνίας Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Περιφερειακών Τμημάτων ΕΕΣ εξέδωσε ενημερωτικό υλικό για τα τεράστια οφέλη που επιφέρει σε μητέρα και βρέφος ο μητρικός θηλασμός αλλά και χρήσιμες συμβουλές προς τις νέες μητέρες για υγιή και ασφαλή θηλασμό.

