Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Θα έχει δύσκολες μέρες ο Νοέμβριος… (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

«Θα έχει δύσκολες μέρες ο Νοέμβριος», υπογράμμισε η Λίτσα Πατέρα, στην αρχή της ενότητας των ζωδίων, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό».

«Ύπουλος ο Άρης στον Σκορπίο», τόνισε με έμφαση η Λίτσα Πατέρα και προσδιορίζοντας τις δυσκολίες στο δεύτερο δεκαήμερο του μήνα, ωστόσο τώρα υπάρχει μια «καλή Αφροδίτη» που φέρνει θετικές εξελίξεις σε χρήμα και έρωτα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

