Paris Masters: ο Τσιτσιπάς ζορίστηκε αλλά προκρίθηκε στους “16”

Ο Τσιτσιπάς εκμεταλλεύθηκε τα λάθη του αντιπάλου του και πήρε την πρόκριση στους "16" του τουρνουά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε να σώσει τέσσερα σετ-μπολ στο δεύτερο σετ, για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Καναδού Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ στον 2ο γύρο του τουρνουά Masters του Παρισιού και να περάσει στους «16». Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε τελικά με 6-3, 7-6 (4) σε 1 ώρα και 48 λεπτά και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του, που θα προκύψει αργότερα σήμερα, από την αναμέτρηση του Γερμανού Αλεξάντερ Ζβέρεφ και του Γάλλου Ιγκό Ιμπέρ.

Αφού γλίτωσε το break στο εναρκτήριο γκέιμ, παίρνοντας τέσσερις συνεχόμενους πόντους μετά το 15-40, ο Τσιτσιπάς εκμεταλλεύθηκε τα λάθη του αντιπάλου του και προηγήθηκε 4-1, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα. Στο 5-3 ο Οζέ-Αλιασίμ είχε break point, αλλά ο Έλληνας τενίστας το «έσβησε» με μεγάλο ρίσκο στο δεύτερο σερβίς του και στη συνέχεια, με άσο και winner, «έκλεισε» το πρώτο σετ.

Ο Καναδός είχε πάλι ευκαιρία για break στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, αλλά αυτή τη φορά την αξιοποίησε και προηγήθηκε 3-0. Ο Τσιτσιπάς είχε την ευκαιρία να «απαντήσει» στο 5ο γκέιμ, όπου προηγήθηκε 30-40, αλλά με τρία πολύ καλά σερβίς ο Οζέ-Αλιασίμ κράτησε το προβάδισμα και φάνηκε να οδεύει προς την ισοφάριση. Ο "Στεφ", όμως, δεν είχε πει την τελευταία λέξη του... Αφού «έσβησε» τρία σετ-μπολ στο δικό του σερβίς (στο 5-2) και άλλο ένα στο σερβίς του Καναδού (στο 5-3), κατάφερε να ισοφαρίσει σε 5-5 και να στείλει το σετ στο τάι-μπρέικ. Εκεί, ένα double fault του Οζέ-Αλιασίμ έδωσε την ευκαιρία στον Τσιτσιπά να προηγηθεί 5-3 και, παίρνοντας στη συνέχεια τους δύο πόντους στο σερβίς του, να φτάσει στο 7-4 και να εξασφαλίσει τη νίκη.

