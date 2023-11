Life

ΑΝΤ1: οι πρωτιές στην τηλεθέαση τον Οκτώβριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εκπομπές του ΑΝΤ1, κέρδισαν τη μάχη της τηλεθέασης και βρέθηκαν στην κορυφή.

-





Πρώτο το «ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ»

Την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» εμπιστεύτηκαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους τον Οκτώβριο, δίνοντάς της την πρώτη θέση στη ζώνη προβολής της, στο δυναμικό κοινό 18-54.

Ο Γιώργος Παπαδάκης και η Μαρία Αναστασοπούλου ήταν πρώτοι με μέσο όρο 16,4% στο δυναμικό κοινό 18-54. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπομπή του ΑΝΤ1 στο γενικό σύνολο κατέγραψε 17,3%, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό (ηλικίας 45-54) έφτασε το 24%, και σε επιμέρους γυναικείο κοινό (ηλικίας 45-54) άγγιξε το 16,6%.

Σταθερή επιλογή «ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ»

«Το Πρωινό» ήταν τον Οκτώβριο η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία τους. Η εκπομπή ήταν στην πρώτη θέση στο γενικό σύνολο στη ζώνη προβολής της με διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα κατέγραψε μέσο όρο 18,1%, στο γενικό σύνολο, με 2,9 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι. Αξίζει να σημειωθεί ότι «Το Πρωινό» στο δυναμικό κοινό κατέγραψε 15,2%, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό (ηλικίας 45-54) κατέγραψε 21,4%, και σε επιμέρους γυναικείο κοινό (ηλικίας 45-54) έφτασε το 16,4%.





Στην κορυφή της τηλεθέασης το «ROUK ZOUK»

Οι τηλεθεατές έκαναν παιχνίδι στον ΑΝΤ1 και έδωσαν την πρωτιά στο «ROUK ZOUK» και τον Οκτώβριο. Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι, με τη Ζέτα Μακρυπούλια, ήταν πρώτο τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής του με ποσοστό 18%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό τουλάχιστον 8,2 μονάδες, όσο και στο γενικό σύνολο σημειώνοντας 16,7%, με 4 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι. Μάλιστα, το «Rouk Zouk» ήταν πρώτο στην πλειοψηφία των επιμέρους κοινών σημειώνοντας τις πιο ψηλές του επιδόσεις στους άνδρες ηλικίας 25-44 με 22,2%, και στις γυναίκες ηλικίας 18-24 φτάνοντας το 20,1%.

Δυνατή πρωτιά για το «ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ;»

Οι τηλεθεατές «έπαιξαν» και με το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» τον Οκτώβριο, χαρίζοντάς του την πρωτιά. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τον «Εκατομμυριούχο» του ήταν πρώτος στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής του με ποσοστό 16,8%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 4,1 μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» κατέγραψε στο γενικό σύνολο 16,1%, ενώ στους άνδρες και στις γυναίκες ηλικίας 35-44 σκόραρε μέχρι και 18,1% και 18,2%, αντίστοιχα.

Με το «THE 2NIGHT SHOW» ξενύχτησαν οι τηλεθεατές

Με ξεχωριστούς καλεσμένους και εξομολογήσεις που συζητήθηκαν πολύ, το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του, τον Οκτώβριο, τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με 15,6% και 4,8 μονάδες μπροστά από τον ανταγωνισμό όσο και στο σύνολο κοινού με 15,3 % και 3,8 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι. Οι πιο πιστοί τηλεθεατές της εκπομπής ήταν οι γυναίκες, όπου σημείωσε μερίδιο μέχρι και 22,2%, σε επιμέρους κοινό.

Ειδήσεις σήμερα:

Χρυσή Αυγή: Σύλληψη 21 Ιταλών ακροδεξιών στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” (εικόνες)

Γιουβέντους: σαν σήμερα η ίδρυσή της

“Αρένα”: οι Σπαρτιάτες και οι αποκαλύψεις της Μαρίας Αναστασοπούλου