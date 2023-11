Κόσμος

Γάζα: Συντρίμμια το ορθόδοξο πολιτιστικό κέντρο (βίντεο)

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Μετά την επίθεση στην ελληνορθόδοξη ιστορική Εκκλησία του "Αγίου Πορφυρίου" στην Γάζα, εχθές χτυπήθηκε και το Ελληνορθόδοξο πολιτιστικό κέντρο, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

«Ευτυχώς δεν είχαμε νεκρούς», λέει στον ΑΝΤ1 ο βοηθός του επισκόπου Αλέξιου, τονίζοντας οτι οι εκατοντάδες άμαχοι που είχαν βρει καταφύγιο στο κέντρο, πρόλαβαν να εκκενώσουν το κτίριο.

Συντρίμμια παντού... μια μικρή φωτιά, ακόμη σιγοκαίει ανάμεσα σε τόνους από ερείπια... Το ελληνορθόδοξο πολιτιστικό κέντρο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ισοπεδώθηκε. Τίποτα δεν θυμίζει πια το πολυόροφο κτίριο μέσα στο οποίο λειτουργούσαν αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρα , γυμναστήριο και ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά της Γάζας

Ο γραμματέας του Αρχιεπισκόπου Τιβεριάδος Αλέξιος, αναφέρει: «Ήταν ένα πολιτιστικό κέντρο για τους ορθόδοξους όλων των Αραβικών χωρών. Ήταν ένα κέντρο ειδικό για σεμινάρια για όλους τους Γαζαίους. Είχε γυμναστήριο, καφετέρια, κήπους»

Χίλιοι άμαχοι λέγεται πως είχαν βρει καταφύγιο στο Ελληνορθόδοξο Πολιτιστικό κέντρο και άλλοι 500 εκτοπισμένοι στο ελληνορθόδοξο σχολείο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Όλοι κατάφεραν να γλυτώσουν από βέβαιο θάνατο, αφού λίγο πριν το χτύπημα εκκενώθηκε η περιοχή.

«Ήταν και η ξεδέλφη μου εκεί, αλλά όλοι έφυγαν. Όλοι οι άμαχοι είχαν φύγει, επειδή οι στρατιώτες είπαν πριν το χτύπημα να εκκενωθεί το πολιτιστικό κέντρο», περιγράφει.

Ο Σουχαίλ Χαμπίντ, είναι υπεύθυνος οχημάτων στους "Γιατρούς χωρίς Σύνορα" στη Γάζα. Με το κινητό του καταγράφει τις εικόνες καθώς μπαίνει με τραυματίες στο νοσοκομείο ΑΛ Σίφα στην ισοπεδωμένη Γάζα.

"Κάθε πρωί ελέγχω το αυτοκίνητο και οδηγώ την ομάδα στο Al Shifa. Όταν βλέπω ολόκληρα κτίρια βομβαρδισμένα, αλλάζω τη διαδρομή. Βλέπω φρικτά πράγματα στο νοσοκομείο, τα πόδια και τα χέρια των ανθρώπων να ακρωτηριάζονται. Προσπαθώ να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ", αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η βία εντείνεται με χτυπήματα και στην Δυτική Όχθη.

"Όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο δεχόμασταν ήδη πολλούς τραυματίες, ως αποτέλεσμα της έκρηξης που συνέβη στον προσφυγικό καταυλισμό. Οι τραυματίες έχαναν τα άκρα τους, τα πόδια τους, πολλοί τραυματισμοί από θραύσματα", δηλώνει η δρ. Έλμα Γουάνγκ, αναισθησιολόγος των "Γιατρών Χωρίς Σύνορα".

Aπό την αρχή των εχθροπραξιών , στις 7 Οκτωβρίου , στην δυτική όχθη έχουν σκοτωθεί σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα 105 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων 31 παιδιά.

