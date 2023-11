Πολιτική

Μέση Ανατολή: Επικοινωνία Γεραπετρίτη - Φιντάν

Τηλεφωνική συνομιλία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Τούρκο ομόλογό του. Τι συζήτησαν.

Τηλεφωνική συνομιλία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Συζητήθηκαν η προετοιμασία του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Τηλεφωνική επικοινωνία του ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν με τους ομολόγους του από την Ιορδανία και τη Σαουδική Αραβία

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν συζήτησε σήμερα τις εξελίξεις τη Λωρίδα της Γάζας με τους υπουργούς Εξωτερικών της Ιορδανίας και της Σαουδικής Αραβίας.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται ότι ο Φιντάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ιορδανό ομόλογό του Αϊμάν αλ Σάφαντι και τον σαουδάραβα πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν, με τους οποίους συζήτησε για τα βήματα που μπορούν να γίνουν με σκοπό να υπάρξει όσο το δυνατόν συντομότερα κατάπαυση του πυρός και βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή.

Νωρίτερα σήμερα, ο Χακάν Φιντάν υποδέχθηκε στην Άγκυρα τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν, εκφράζοντας ανησυχία για τον κίνδυνο εξάπλωσης του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι δύο υπουργοί ζήτησαν τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για την αποφυγή περιφερειακής σύρραξης.

