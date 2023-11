Κόσμος

Μεσανατολικό - Πάπας Φραγκίσκος: Χρειάζεται μία σοφή λύση

Με τον πόλεμο δεν λύνεται ποτέ τίποτα, είναι πάντα μια ήττα, υπογράμμισε ο Ποντίφικας. Τι είπε για Ουκρανία και μεταναστευτικό.

Σε συνέντευξή που παραχώρησε στην ιταλική δημόσια τηλεόραση της Rai, o πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στο μεταναστευτικό.

«Με τον πόλεμο δεν λύνεται ποτέ τίποτα, είναι πάντα μια ήττα. Πρόκειται για συνεχή χαστούκια, που γίνονται όλο και πιο δυνατά», είπε ο πάπας.

Για το μέλλον του παλαιστινιακού και του ισραηλινού λαού, ζήτησε «μια σοφή λύση, με δυο ξεκάθαρα οριοθετημένα κράτη και ειδικό καθεστώς για την Ιερουσαλήμ» διότι «πρόκειται για δυο λαούς που πρέπει να συνυπάρξουν».

Ο Φραγκίσκος πρόσθεσε ότι την κύρια ευθύνη για τους πολέμους φέρουν οι βιομηχανίες όπλων και αποκάλυψε ότι μιλά κάθε μέρα τηλεφωνικά με καλόγριες και ιερωμένους που βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας και προσφέρουν βοήθεια σε χριστιανούς αλλά και μουσουλμάνους.

«Δεν πρέπει να συνηθίσουμε στους πολέμους, η ανθρώπινη σοφία μπορεί να τους σταματήσει», υπογράμμισε ο ποντίφικας. Αναφερόμενος στην Ουκρανία, δήλωσε ότι «κατανοεί τους Ουκρανούς, οι οποίοι επί Στάλιν υπέστησαν τρομερές διώξεις», αλλά «χρειάζεται ειρήνη». «Σταματήστε λίγο και αναζητήστε μια ειρηνευτική συμφωνία. Τόσο στην Ουκρανία, όσο και στη Μέση Ανατολή», είπε ο Αργεντινός πάπας.

Απαντώντας σε ερώτηση για το μεταναστευτικό, τόνισε: «πέντε χώρες στην Ευρώπη υποφέρουν περισσότερο: η Κύπρος, η Ελλάδα, η Μάλτα, η Ιταλία και η Ισπανία». «Οι χώρες αυτές δεν μπορούν να τους δεχθούν όλους (τους μετανάστες), η Ευρώπη πρέπει να δείξει αλληλεγγύη», πρόσθεσε.

«Οι μετανάστες πρέπει να εντάσσονται στην κοινωνία, όπως έκανε η Σουηδία με τόσους πολίτες που προέρχονταν και από την Λατινική Αμερική. Διότι όταν δεν επιτυγχάνεται η κοινωνική ένταξη, δημιουργούνται προβλήματα. Χρειάζεται λοιπόν μια εποικοδομητική και πανευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική», τόνισε ο πάπας Φραγκίσκος.

