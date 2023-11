Οικονομία

Επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΤΕΕ (εικόνες)

Παρουσία της Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε η επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε σήμερα η επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στην αίθουσα 'Φάρος' του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

Κατά τον χαιρετισμό της, η κυρία Σακελλαροπούλου, επεσήμανε πως «κατά τη διάρκεια της αδιάλειπτης λειτουργίας του, το ΤΕΕ έχει ανταποκριθεί επάξια στον ρόλο του ως επίσημου τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας». Πρόσθεσε, επίσης, ότι «αποτελεί θεσμικό πυλώνα του κράτους, τη δράση του οποίου νομιμοποιεί τεχνοκρατικά, και αξιόπιστο φορέα που πρωτοπορεί στη διαρκή προσπάθεια για την παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας μας. Μια προσπάθεια, που στο επίκεντρό της οφείλει να έχει πάντα τη συνταγματική επιταγή για αειφορία και να εγγυάται, τόσο την τεχνοοικονομική, όσο και την περιβαλλοντική συνιστώσα της ανάπτυξης».

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξήρε την συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην ελληνική κοινωνία, λέγοντας: «Είναι μία συνδρομή που στη σημερινή συγκυρία γίνεται καθοριστική γιατί από τη μία πλευρά η Ελλάδα εξακολουθεί να αναπτύσσεται δίνοντας βάρος στις νέες ποιοτικές υποδομές, "ενώ από την αντιμετωπίζει ολοένα και συχνότερα φυσικές καταστροφές, απότοκο της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης».

Ο κ. Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, απευθυνόμενος στα μέλη του ΤΕΕ, ανέφερε: «Εσείς, όλα τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με τη σκληρή σας δουλειά, με το ταλέντο σας, προσφέρετε ασφαλή στέγη, δίκτυα μεταφορών και επικοινωνιών, γέφυρες και δρόμους, λιμάνια, εργοστάσια, νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια. Με άλλα λόγια, είστε τελικά, οι διαμορφωτές του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν και εργάζονται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, κάτι που συνδέεται και ευθέως με την ευημερία τους».

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, κατά την ομιλία του για τον εορτασμό των 100 χρόνων Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ανέφερε πως το ΤΕΕ αποτελεί «τον επίσημο τεχνικό συμβούλο της κυβέρνησης. Του μεγαλύτερου - αριθμητικά σίγουρα - επιστημονικού φορέα της χώρας, αλλά επιστρέψτε μου να πω ως μηχανικός, ότι το ΤΕΕ είναι ο μεγαλύτερος επιστημονικός φορέας και για λόγους ουσιαστικής προσφοράς. Και ιστορικά και σήμερα και πιστεύω και στο μέλλον. Με έναν στόχο πάντα, την Ελλάδα του αύριο».

Ο κ. Στασινός τόνισε πως «το ΤΕΕ τα τελευταία χρόνια, έχει αναδειχθεί στον πραγματικό τεχνικό σύμβουλο της κυβέρνησης και επιπλέον έχει αναλάβει την υλοποίηση έργων που το κράτος δυσκολεύεται να ωριμάσει και να προχωρήσει εγκαίρως. Ώστε να γίνει πράξη ο πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός που όλοι θέλουμε για την πατρίδα. Για να γίνει η πατρίδα μας βιώσιμη για εμάς και τα παιδιά μας, ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι ο χρόνος. Όχι μόνο πρέπει να δράσουμε, αλλά να υλοποιήσουμε εγκαίρως. Σημασία λοιπόν έχει πόσο γρήγορα θα γίνει αυτό που λέμε και πόσο αποτελεσματικοί θα είμαστε. Ο παράγοντας χρόνος είναι σημαντικός για έναν ακόμη λόγο. Γιατί οι κίνδυνοι, οι προκλήσεις, οι ευκαιρίες που δημιουργεί η κλιματική κρίση, αποδεικνύεται στην πράξη ότι έρχονται πιο γρήγορα από όσο υπολογίζαμε στο παρελθόν και ήδη βιώνουμε τις κλιματικές αλλαγές. Έχουμε την ανάγκη, όχι μόνο να αντιμετωπίζουμε γρήγορα τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών, αλλά να προλαμβάνουμε και να προετοιμαζόμαστε σωστά και συνολικά να κάνουμε την πατρίδα και την κοινωνία ανθεκτική. Οι διπλωματούχοι μηχανικοί, είμαστε στο επίκεντρο της ανθεκτικότητας, στην προετοιμασία για να αντιμετωπίσουμε φυσικές καταστροφές, σεισμούς, πλημμύρες, φωτιές. Ξέρουμε ότι πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με συνολικό σχεδιασμό και έργα ουσίας. Η σημερινή κυβέρνηση αναγνωρίζει την επιστημοσύνη του ΤΕΕ και των μελών του. Θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά τον πρωθυπουργό για τη συνεπή συνεργασία όλα τα τελευταία χρόνια, που εμπιστεύεται το ΤΕΕ στα δύσκολα και σύνθετα ζητήματα. Και πρέπει να αναφερθώ ειδικά στην συνεργασία που είχαμε για μια συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, την καθιέρωση του ενιαίου ψηφιακού χάρτη, που το ΤΕΕ πρότεινε και συζητούσαμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την εποχή που ήταν στην αντιπολίτευση και ήταν από τις πρώτες θεσμικές τομές που νομοθέτησε όταν ανέλαβε η κυβέρνηση του. Εντάχθηκε στο ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τώρα υλοποιείται. Και θα ολοκληρωθεί σε περίπου έναν χρόνο. Είναι μια φιλόδοξη και μεγάλη αλλαγή», επεσήμανε ο κ. Στασινός.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά την ομιλία του ανέφερε τα εξής: «Είναι εντυπωσιακό ότι η ίδρυση του ΤΕΕ συμπίπτει με την οδυνηρή αλλά γόνιμη αλλαγή του προσανατολισμού της Μεγάλης Ιδέας της χώρας μετά την Μικρασιατική Καταστροφή. Η Μεγάλη Ιδέα, από εδαφική έγινε ιδέα ανάπτυξης και νοικοκυροσύνης και τα σκύπτρα υλοποιήσεως αυτής της ιδέας τα πήρε κυριολεκτικά στα χέρια του, πέραν του πολιτικού, ο τεχνικός κόσμος της χώρας, ο οποίος έφερε λαμπρά αποτελέσματα σε αυτή την μετατροπή της Μεγάλης Ιδέας, όπως εξήγησα. Η επέτειος η οποία γιορτάζεται, είναι επέτειος η οποία καταξιώνει το έργο σας και ήθελα να πω, πως αυτό το έργο δεν έχει να κάνει μόνο με την διαδικασία κίνησης των μυλόπετρων της ανάπτυξης μιας χώρας, όπως φερ' ειπείν η Ελλάδα, αλλά έχει να κάνει με τις μυλόπετρες της ιστορίας. Είναι γνωστό πως ο Μέγας Αλέξανδρος, στη μεγάλη του εκστρατεία είχε μια πολύ αποτελεσματική τεχνική υπηρεσία η οποία τον συνόδευε. Λένε μάλιστα ότι ήταν 10.000 ανδρών. Και είναι χαρακτηριστικό, ότι η κρίσιμη κατάληψη της Τύρου έγινε χάρις στον μηχανικό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που μετέτρεψε ένα νησί σε χερσόνησο».

Ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στο ΤΕΕ ως «πολύτιμο σύμβουλο», όχι μόνο της εκτελεστικής αλλά και της νομοθετικής εξουσίας - και έκλεισε με μία φράση του 'Αγγελου Σικελιανού, ο οποίος είχε πει ότι «το μυστικό όσων θέλουν να δημιουργούν και να χτίζουν, είναι απόλυτα πιο συναρπαστικό από το μυστικό εκείνων που θέλουν να γκρεμίζουν και να εμποδίζουν.»

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκαν βίντεο για την ίδρυση και τη λειτουργία του ΤΕΕ, ενώ ακόμη προβλήθηκε μήνυμα του ομότιμου καθηγητή του ΕΜΠ, Θεοδόση Τάσιου, για την επέτειο των 100 χρόνων του ΤΕΕ.

