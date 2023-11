Κόσμος

Τζαμπαλίγια – Χαμάς: Εκατοντάδες νεκροί από τους βομβαρδισμούς στον προσφυγικό καταυλισμό

Ο τραγικός απολογισμός των ισραηλινών βομβαρδισμών που είχαν ως στόχο τον διοικητή της Χαμάς, Ιμπραήμ Μπιάρι.

Τουλάχιστον 195 άνθρωποι σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς του στρατού του Ισραήλ στον καταυλισμό προσφύγων στην Τζαμπαλίγια προχθές Τρίτη και χθες Τετάρτη, αναφέρει ανακοίνωση της υπηρεσίας ενημέρωσης της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Άλλοι 120 άνθρωποι παγιδεύτηκαν κάτω από τα συντρίμμια και η τύχη τους αγνοείται, ενώ ακόμη 777 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι αρχές του Ισραήλ ανέφεραν πως έβαλαν στο στόχαστρο διοικητή της Χαμάς, τον Ιμπραήμ Μπιάρι, που παρουσίασαν ως έναν από τους υπεύθυνους για την πολυαίμακτη επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στην ισραηλινή επικράτεια την 7η Οκτωβρίου, το έναυσμα του πολέμου που πλέον έχει μπει στην 27η ημέρα του.

