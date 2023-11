Οικονομία

Αισχροκέρδεια: Πρόστιμα σε δύο πολυεθνικές

Τι δήλωσε ο Υπουργός ΑνάπτυξηςΚώστας Σκρέκας για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν.

Το ανώτατο πρόστιμο, ύψους 1.000.000 ευρώ για κάθε μια από τις δύο πολυεθνικές εταιρείες, για τις οποίες ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από τη Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), επέβαλε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα πρόστιμα αφορούν την παραβίαση του άρθρου 54 του ν. 5045/29-07-2023, σχετικά με την περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Έχουμε ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους και προς κάθε κατεύθυνση ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε τον νόμο ώστε να αποτρέψουμε την αισχροκέρδεια και να τονώσουμε τον υγιή ανταγωνισμό, προς όφελος της ελληνικής οικογένειας. Πρέπει όλοι να αντιληφθούν την κρισιμότητα της κατάστασης και τη δυσκολία των νοικοκυριών να έχουν πρόσβαση σε βασικά καταναλωτικά είδη. Η αντιμετώπιση του πληθωρισμού και, ιδιαίτερα του πληθωρισμού της απληστίας, είναι πρωτίστως θέμα κοινωνικής ευθύνης αλλά και διασφάλισης της συνοχής της κοινωνίας. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και τα πρόστιμα θα επιβάλλονται χωρίς δισταγμό. Η μάχη με την ακρίβεια είναι συνεχής και διαρκής. Δεν εφησυχάζουμε».

