NBA: Οι Ράπτορς “εκτέλεσαν” τους Μπακς

Τα «Ελάφια» είχαν σε μέτρια βραδιά τα αστέρια τους, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντέμιαν Λίλαρντ.

Πραγματοποιώντας μέτρια εμφάνιση, οι Μπακς ηττήθηκαν στο Τορόντο από τους Ράπτορς με 130-111 και γνώρισαν την δεύτερη ήττα τους σε τέσσερις αγώνες του εφετινού πρωταθλήματος στο ΝΒΑ.

Σε μέτρια επίπεδα κινήθηκε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους (5/11 δίποντα, 6/9 βολές), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 28 λεπτά συμμετοχής.

Μοναδικός... διασωθέντας των Μπακς, ήταν ο Μαλίκ Μπίσλι που είχε 20 πόντους (6/9 τρίποντα) ενώ στους 15 πόντους (4/9 σουτ) έμεινε ο Ντέμιαν Λίλαρντ.

Για τους γηπεδούχους, που είχαν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, ο Ντένις Σρούντερ είχε 24 πόντους με 11 ασίστ, ενώ 26 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ είχε ο Πασκάλ Σιάκαμ.

Επόμενος αντίπαλος των «ελαφιών», θα είναι οι Νιου Γιορκ Νικς στο Fiserv Forum, τα ξημερώματα του Σαββάτου (4/11) στις 02:30.

