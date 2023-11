Πολιτική

Μητσοτάκης - Κασσελάκης: το παρασκήνιο της συνάντησης (βίντεο)

Τι συζήτησαν οι δύο άνδρες με "κλειστές κάμερες". Η στάση του σώματος και η αμηχανία του Στέφανου Κασσελάκη.

Το παρασκήνιο της πρώτης συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανο Κασσελάκη, στη Βουλή απασχόλησε τις τελευταίες ώρες.

Η εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, μοιράστηκε πληροφορίες από το παρασκήνιο της συνάντησης όταν "έκλεισαν" οι κάμερες, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι δύο άνδρες συζήτησαν μόνοι τους, για μια περίπου ώρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρώτησε τον Στέφανο Κασσελάκη για τις εσωκομματικές διαφωνίες που υπάρχουν στον ΣΥΡΙΖΑ και τι σκέφτεται να κάνει για αυτό, ενώ η συνάντησή τους "υποδηλώνει" σε μια περίοδο που πολλοί εντός ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητούν τον Πρέοδρο την "αναγνώρισή" του στη θέση αυτή.

Στην εκπομπή, μίλησε και ο Γιώργος Φλέσσας, σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας, ο οποίος σχολίασε την στάση σώματος των δύο ανδρών κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

"Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μια τεράστια εμπειρία και ο Στέφανος Κασσελάκης είναι πρωφανές ότι αισθανόταν σαν ψάρι έξω από το νερό. Έχει μια αμηχανία η οποία φαίνεται στον τρόπο που κάθεται, στον τρόπο που μιλάει, στον τρόπο που κινεί τα χέρια του. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό από την εικόνα, είναι ότι ο Μητσοτάκης "αναγόρευσε'' τον Στέφανο Κασσελάκη ως πρόεδρο αξιωματικής αντιπολίτευσης", είπε ο Γιώργος Φλέσσας μεταξύ άλλων.

