Πολιτική

Επιτροπή Δεοντολογίας - Σπαρτιάτες: ομόφωνη απόφαση για άρση ασυλίας των βουλευτών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το θέμα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, σε επόμενη συνεδρίασή της προκειμένου να αποφασίσει την άρση ή μη της ασυλίας των 11 βουλευτών.

-

Την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών των «Σπαρτιατών» προτείνει ομόφωνα στην Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Το αίτημα για την άρση της ασυλίας απεστάλη στην Βουλή από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδελίνη στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται από την Δικαιοσύνη, μετά τις καταγγελίες που είχε κάνει από το βήμα της Ολομέλειας ο ίδιος ο πρόεδρος των Σπαρτιατών Βασίλης Στίγκας κατά των βουλευτών της κοινοβουλευτικούς ομάδας, ως χειραγωγούμενους του Ηλία Κασιδιάρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες και οι 11 ελεγχόμενοι βουλευτές ήταν παρόντες στην συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής

Το θέμα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, σε επόμενη συνεδρίασή της προκειμένου να αποφασίσει την άρση ή μη της ασυλίας των 11 βουλευτών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνα: συνελήφθη γιατί ούρησε σε δεξαμενή με μπύρα

Τζαμπαλίγια – Χαμάς: Εκατοντάδες νεκροί από τους βομβαρδισμούς στον προσφυγικό καταυλισμό

Βορίδης στον ΑΝΤ1: Απόλυτη προτεραιότητα Μητσοτάκη ο αγώνας κατά της ακρίβειας