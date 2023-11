Life

Στίγκας στην “Αρένα”: Υπέγραφα ως υποψήφιος των Ελλήνων… χωρίς να είμαι μέλος τους (βίντεο)

Τι ανέφερε ο αρχηγός του κόμματος σχετικά με την αδιάκοπη φημολογία για λειτουργία του ως άτυπου και αφανούς σχηματισμού γύρω από τον Ηλία Κασιδιάρη.

Καλεσμένος της εκπομπής Αρένα και της Μαρίας Αναστασοπούλου βρέθηκε την Τετάρτη το βράδυ ο πρόεδρος των Σπαρτιατών Βασίλης Στίγκας. Στον απόηχο των διαρκών φημολογιών για άμεση σχέση του κόμματός του με το κατάδικο μέλος της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη, ο κ. Στίγκας σημείωσε ότι ο Δήμος Κυριλλίδης, στενός πολιτικός φίλος του κ. Κασιδιάρη, ποτέ δεν ήταν στέλεχος των Σπαρτιατών και ότι όταν τον προσέγγισε και επεδίωξε πολιτικές επαφές, ο κ. Στίγκας δε γνώριζε τις σχέσεις του με τον κ. Κασιδιάρη. «Στους δύο μήνες της εσωκομματικής έντασης δε μου τηλεφώνησε καν. Μου τηλεφώνησε λίγο πριν από τις εκλογές με αίτημα να τον στηρίξω και αρνήθηκα. Το βίντεο με τον Κασιδιάρη με ενόχλησε πάρα πολύ. Ήρθε και με βρήκε στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε σχετικά.

Όσον αφορά τους βουλευτές, ο κ. Στίγκας τόνισε ότι… μόνο οι κ. Γαυγιωτάκης, Ασπιώτης, Μανούσος, Κόντης και Δημητριάδης είναι ταυτόχρονα και υποστηρικτές του Ηλία Κασιδιάρη. «Η πρόσληψη του αδερφού του κ. Κασιδιάρη ως μετακλητού του Γιάννη Δημητροκάλλη έγινε χωρίς να ερωτηθώ ούτε να ενημερωθώ», επισήμανε.

Όσον αφορά τον εαυτό του και τη σχέση του με το κόμμα Έλληνες του Ηλία Κασιδιάρη, υπογράμμισε: «Δεν ήμουν ποτέ μέλος των Ελλήνων, απλώς γνώριζα τον κ. Γιάννη Δημητροκάλλη. Δεν ξέρω γιατί με παρουσίασε ως στέλεχος των Ελλήνων στην ιστοσελίδα του κόμματος και μάλιστα το κείμενο της παρουσίασής μου, περιέχει σφάλματα. Δεν είχα δει ποτέ αυτή την ιστοσελίδα. Εγώ τότε έλειπα στη Γερμανία. […] Στις 26 Μαρτίου όντως ανήρτησα βίντεο του κόμματος Έλληνες με υπογραφή ως υποψήφιος νοτίου τομέα Αθηνών, αυτό όμως, απλώς εξέφραζε την επιθυμία μου να είμαι υποψήφιος. Την ανάρτηση τη διέγραψε το ίδιο το φέησμπουκ και όχι εγώ».

Δείτε το σύνολο της παρουσίας του κ. Στίγκα στην "Αρένα":

