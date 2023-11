Καταιγίδα Κιαράν: Φονικό το πέρασμα από τη Γαλλία (εικόνες)

Περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Η καταιγίδα Κιαράν στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, ενώ 1,2 εκατομμύριο νοικοκυριά έχουν μείνει σήμερα χωρίς ηλεκτρικό και τμήματα της Βρετάνης και της Νορμανδίας έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για ισχυρούς ανέμους ενώ το υπόλοιπο της βορειοδυτικής Γαλλίας βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Στο νομό Φινιστέρ της Βρετάνης, όπου άνεμοι που έπνεαν με ταχύτητα έως 207 χλμ/ώρα καταγράφηκαν στο Πουάντ ντι Ραζ, δύο άνθρωποι τραυματίσθηκαν ελαφρά και η οδική κυκλοφορία απαγορεύθηκε μέχρι νεωτέρας, δήλωσε στο ραδιοσταθμό RTL ο νομάρχης Αλέν Εσπινάς. «Επαναλαμβάνω: μείνετε στο σπίτι», τόνισε ο Εσπινάς.

Ο υπουργός Μεταφορών Κλεμάν Μπον δήλωσε στο ραδιοσταθμό Franceinfo πως ένας οδηγός φορτηγού έχασε τη ζωή του στο νομό Εν, βορειοανατολικά του Παρισιού, όταν δένδρο έπεσε πάνω στο φορτηγό του.

«Αυτό δείχνει πως, ακόμη και σε περιφέρειες που δεν έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος στο δρόμο», δήλωσε ο Μπον.

Η υπουργός Ενέργειας Ανιές Πανιέ-Ρινασέ έγραψε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X πως εξαιτίας της καταιγίδας 1,2 εκατομμύριο νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό.

