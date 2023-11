Ζώδια

Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: έρωτες, “εκρήξεις” και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

"Ευχάριστες και δυσάρεστες ειδήσεις" έχουν οι προβλέψεις για σήμερα είπε η αστρολόγος της εκπομπής και τόνισε ότι είναι περίοδος για παθιασμένους έρωτες.

"Η Αφροδίτη για πολύ καιρό έδειξε ότι για πολύ καιρό βγαίνουμε έξω και περνάμε ωραία. Όσο προχωράει ο καιρός ο Άρης θα πάει απέναντι από τον Ουρανό και θα έρθουν εκρηκτικές καταστάσεις", συνέχισε.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





