ΑΑΔΕ: Δηλώνουν... άποροι με τζίρους - “μαμούθ”

Έβγαλαν "λαυράκια" οι έλεγχοι. Επαγγελματίες και επιχειρήσεις με τεράστιους τζίρους δηλώνουν μηδενικά κέρδη.

Μπορεί η επιχείρησή του να έκανε τζίρο 1,3 εκατ. ευρώ, ωστόσο ο ίδιος στην Εφορία δήλωσε μηδενικό εισόδημα. Αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα ελευθέρων επαγγελματιών που έπεσαν στην «παγίδα» της ΑΑΔΕ, που μέσα από διασταυρώσεις στην κατηγορία εκείνων που δήλωναν εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ.

Και βέβαια δεν είναι το μοναδικό, αφού πλήθος επαγγελματιών με τζίρους κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητους, ήταν στα … μάτια της Εφορίας …«φτωχοί».

Και βέβαια σχεδόν των σύνολο αυτών λάμβαναν ή δικαιούταν να λαμβάνουν επιδόματα που απευθύνονται στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως το επίδομα θέρμανσης, το market pass, η «επιταγή ακρίβειας» κ.α.

Ενδεικτικά παραθέτουμε μερικά μόνο από τα ευρήματα της ΑΑΔΕ, τα οποία έχουν έρθει εις γνώση των αρμοδίων στο υπουργείο Οικονομικών. Έτσι λοιπόν με βάση τις διασταυρώσεις που διενεργεί η ΑΑΔΕ στις φορολογικές δηλώσεις φορολογούμενων εκείνων που εμφανίζουν στην Εφορία εισοδήματα έως 10.000 ευρώ.

Οι έλεγχοι εντόπισαν επαγγελματίες και επιχειρήσεις με τεράστιους τζίρους που δηλώνουν μηδενικά κέρδη και είναι ουσιαστικά αφορολόγητοι καθώς πληρώνουν μόνο το τέλος επιτηδεύματος.

Ειδικότερα:

Επαγγελματίας με βενζινάδικό και τζίρο 509.300 ευρώ, μέχρι σήμερα δήλωνε κέρδη μηδέν (0), είχε μηδενικό φόρο και πλήρωνε τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ. Ιδρύθηκε το 2013 και δεν έχει υπαλλήλους. Με το νέο σύστημα φορολόγησης το φορολογητέο του εισόδημα ανέρχεται σε 12.012 ευρώ, ο φόρος θα ανέλθει σε 1.342,64 ευρώ. Ο εν λόγω φορολογούμενος θα έχει αύξηση ύψους 692,64 ευρώ σε σχέση με το ποσό που πλήρωνε μέχρι σήμερα.

Επαγγελματίας στον χώρο των SUPER MARKET με τζίρο 1.344.306 ευρώ, μέχρι σήμερα δήλωνε μηδενικά κέρδη, είχε μηδενικό φόρο και πλήρωνε τέλος επιτηδεύματος 1.850 ευρώ. Ιδρύθηκε το 2016 άρα δεν έχει προσαύξηση λόγω 3ετίας αλλά ούτε και έκπτωση στην ελάχιστη αμοιβή. Έχει υπαλλήλους και τους πληρώνει συνολικά το έτος 29.582 ευρώ (10.920 ευρώ + 2.958 ευρώ προσαύξηση εργοδοτικού κόστους + 100% προσαύξηση ΚΑΔ). Με το νέο σύστημα φορολόγησης το φορολογητέο του εισόδημα ανέρχεται σε 27.756 ευρώ. Ο φόρος θα ανέλθει σε 5.271 ευρώ δηλ. θα επιβαρυνθεί με 3.422 ευρώ.

Επιχειρηματίας με πρακτορείο ΠΡΟΠΟ με τζίρο 69.379ευρώ, μέχρι σήμερα δήλωνε μηδενικά κέρδη, είχε μηδενικό φόρο και πλήρωνε τέλος επιτηδεύματος 1.250 ευρώ. Η έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας έγινε το 2014 και έχει υπαλλήλους. Με το νέο σύστημα φορολόγησης το φορολογητέο του εισόδημα θα ανέλθει σε 21.665 (12.012 ευρώ + 4.035 ευρώ προσαύξηση 10% μισθοδοσίας + 35% προσαύξηση ΚΑΔ) και ο φόρος σε 3.566 ευρώ. Ο εν λόγω φορολογούμενος θα έχει αύξηση 2.316 ευρώ.

Επιχειρηματίας με κατάστημα οπτικών ειδών με τζίρο 63.723 ευρώ, μέχρι σήμερα δήλωνε 9.973 ευρώ κέρδη, είχε μειώσεις φόρου 898 ευρώ και ο φόρος του ήταν μηδενικός. Πλήρωνε τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ. Η έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας έγινε το 2010 και έχει υπαλλήλους. Με το νέο σύστημα φορολόγησης το φορολογητέο του εισόδημα θα ανέλθει σε 18.713 (13.104 ευρώ + 757 ευρώ προσαύξηση 10% μισθοδοσίας + 35% προσαύξηση ΚΑΔ) και ο φόρος σε 2.817 ευρώ. Ο εν λόγω φορολογούμενος θα έχει αύξηση 2.167 ευρώ.

Επιχειρηματίας στον χώρο της επισκευής συντήρησης ανελκυστήρων με τζίρο 63.325 ευρώ, μέχρι σήμερα δήλωνε 8.779 ευρώ κέρδη, πλήρωνε φόρο 790 ευρώ και τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ. Η έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας έγινε το 2014 και έχει υπαλλήλους. Με το νέο σύστημα φορολόγησης το φορολογητέο του εισόδημα θα ανέλθει σε 17.495 (12.012 ευρώ + 947 ευρώ προσαύξηση 10% μισθοδοσίας + 35% προσαύξηση ΚΑΔ) και ο φόρος σε 2.549 ευρώ. Ο εν λόγω φορολογούμενος θα έχει αύξηση 1.109 ευρώ.

Γιατρός με τζίρο 62.765 ευρώ, μέχρι σήμερα δήλωνε 13.569 ευρώ κέρδη, πλήρωνε φόρο 1.685 ευρώ και δεν ήταν υπόχρεος τέλους επιτηδεύματος. Η έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας έγινε το 2010 και έχει υπαλλήλους. Με το νέο σύστημα φορολόγησης το φορολογητέο του εισόδημα θα ανέλθει σε 20.735 (13.104 ευρώ + 2.256 ευρώ προσαύξηση 10% μισθοδοσίας + 35% προσαύξηση ΚΑΔ) και ο φόρος σε 3.306 ευρώ. Ο εν λόγω φορολογούμενος θα έχει αύξηση 1.621 ευρώ.