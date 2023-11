Κόσμος

Γάζα: Έλληνες διαφεύγουν μέσω Αιγύπτου

Ποιες οδηγίες έδωσε η κυβέρνηση της Αιγύπτου στις πρεσβείες, για τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες τους θα πρέπει να προετοιμαστούν για απομάκρυνση.

24 Έλληνες θα περιλαμβάνονται στη λίστα, αυτών που θα μπορέσουν την Πέμπτη να φύγουν από τη Γάζα για την Αίγυπτο μέσω του περάσματος στην Ράφα.

Όπως είναι γνωστό, η Αίγυπτος θα βοηθήσει στην απομάκρυνση «περίπου 7.000 αλλοδαπών, και ανθρώπων με διπλή ιθαγένεια, από τη Λωρίδα της Γάζας», ανακοίνωσε την Πέμπτη το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών. Σε συνάντηση με ξένους διπλωμάτες, ο υφυπουργός Εξωτερικών Ισμαήλ Χαϊράτ δήλωσε ότι η Αίγυπτος προετοιμάζεται «να διευκολύνει την υποδοχή και την απομάκρυνση ξένων πολιτών από τη Γάζα μέσω του περάσματος της Ράφα» και προσέθεσε ότι «αυτοί είναι περίπου 7.000 και πάνω από 60 ιθαγενειών».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου κάλεσε σε συνάντηση στο Κάιρο εκπροσώπους ξένων πρεσβειών για να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που χρειάζονται για να επιτραπεί η είσοδος πολιτών των χωρών τους στην Αίγυπτο από τον παλαιστινιακό θύλακα.

