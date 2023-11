Life

“Μετά τη φωτιά”: Sneak preview από το επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Συγκλονιστική είναι η συνέχεια της δραματικής σειράς του ΑΝΤ1, με την πλούσια πλοκή και τις συνεχείς ανατροπές.

Το «Μετά τη φωτιά», εντυπωσίασε με τις καθηλωτικές ιστορίες των πρωταγωνιστών, τις εντυπωσιακές σκηνές και την άψογη σκηνοθεσία του.

Η συγκλονιστική συνέχεια της νέας δραματικής σειράς του ΑΝΤ1, "Μετά τη φωτιά" έρχεται την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, με διπλό επεισόδιο, για να μας καθηλώσει με πλούσια πλοκή, συνεχείς ανατροπές και δυνατά συναισθήματα.

Sneak preview από το επεισόδιο της Πέμπτης

Η στιγμή που η Ιωάννα καταγγέλλει την κακοποίησή της από τον Άρη:

Η Ανθή συναντά τον Αλέξανδρο. Θα τα τινάξει όλα στον αέρα;

Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο Η Ειρήνη μαθαίνει από τον Οδυσσέα ότι πίσω από τη φωτιά πιθανότατα κρύβεται ο Αλέξανδρος. Η Ιωάννα, λίγο πριν καταγγείλει τον Άρη στην Αστυνομία, κοινοποιεί στους δημοσιογράφους την κακοποίηση που δέχεται από αυτόν και βρίσκει ανέλπιστους συμμάχους. Ο Αλέξανδρος συναντά για πρώτη φορά την Μάνια/Ανθή. Ο Οδυσσέας γνωρίζει καλύτερα την Ειρήνη, η οποία περνάει το βράδυ στο σπίτι του. Η Ιωάννα επισκέπτεται τον Κώστα για να ζητήσει όσα της ανήκουν, αλλά την περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη. Η συγκλονιστική συνέχεια του «Μετά τη φωτιά» απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1. H σειρά βασίζεται στο «Le Bazar de la Charite» των Catherine Ramberg και Karine Spreuzkouski, σε σκηνοθεσία Alexandre Laurent, μια παραγωγή της Iris Bucher για την Quad Television, σε συμπαραγωγή με το TF1 και σε συνεργασία με το Netflix.

