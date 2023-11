Πολιτική

Υποκλοπές: Νέα κόντρα Ανδρουλάκη - Βόριδη στη Βουλή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες νέες πληροφορίες έφερε στο φως ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη και ποια ήταν η απάντηση του Υπουργού Επικρατείας σχετικά με το θέμα αυτό.

-

Νέα κόντρα με θέμα τις υποκλοπές τηλεφωνικών επικοινωνιών, σημειώθηκε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής την Πέμπτη στη Βουλή. Ο πρόεδρος του κόμματος επανέφερε το ζήτημα στην κοινβουλευτική συζήτηση αποκαλύπτοντας ότι τον Ιανουάριο του 2021 σημαίνον πολιτικό πρόσωπο απέστειλε 11 μηνύματα με το κακόβουλο λογισμικό predator σε άλλα πολιτικά πρόσωπα, με αποτέλεσμα ή και σκοπό, να παγιδεύσει τις τηλεφωνικές τους επικοινωνίες. Όπως επισήμανε, τα μηνύματα εστάλησαν στο πλαίσιο απάντησης σε ευχές για την ονομαστική του γιορτή, άρα αυξάνονται οι πιθανότητες να πρόκειται για πρόσωπο με ένα από τα ονόματα Φώτιος, Αντώνιος, Αθανάσιος και Γρηγόριος (7, 17, 18 και 25 Ιανουαρίου αντίστοιχα).

Την υπεράσπιση της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο θέμα ανέλαβε ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης. Ο κ. Βορίδης επιτέθηκε στον κ. Ανδρουλάκη αναφέροντας: «Είστε πολιτικός αρχηγός και έρχεστε εδώ μέσα και μας λέτε για κάποιον Αντώνη, κάποιο Θανάση κ.ο.κ. που λένε ότι έστειλε ένα μήνυμα; Είχατε σχολιάσει ότι εγώ κουτσομπολεύω. Κι όλα αυτά που μας λέτε σήμερα εδώ δεν είναι κουτσομπολιά; Εγώ μεγαλύτερη κουτσομπόλα από όποιον λέει τέτοια πράγματα, δεν έχω ξαναδεί μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Όλα όσα λέτε είναι αναπόδεικτα και βρίθουν φημών και σπερμολογιών. Επιτέλους όποιος έχει κάτι συγκεκριμένο να καταγγείλει, ας το καταθέσει, ας ελεγχθούν οι ισχυρισμοί του από τη δικαιοσύνη και ας σταματήσει να απασχολεί το θέμα αυτό το χώρο του Κοινοβουλίου».

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνα: συνελήφθη γιατί ούρησε σε δεξαμενή με μπύρα

Τζαμπαλίγια – Χαμάς: Εκατοντάδες νεκροί από τους βομβαρδισμούς στον προσφυγικό καταυλισμό

Θεσσαλονίκη - Δορκάδα: Μονοκατοικία παραδόθηκε στις φλόγες