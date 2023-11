Αθλητικά

Οπαδική βία - Θεσσαλονίκη: προφυλακιστέοι οι συλληφθέντες για τη συμπλοκή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφεραν στις απολογίες τους οι συλληφθέντες οπαδοί για την συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη.

-

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στην 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης οι εννέα συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στη συμπλοκή με οπαδικά κίνητρα, που σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, στην περιοχή Βούλγαρη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, και είχε ως αποτέλεσμα να υποστούν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις δύο οπαδοί αντίπαλης ομάδας.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση και υπό αυτές τις συνθήκες πήραν τον δρόμο για τα κρατητήρια. Εις βάρος τους είχε απαγγελθεί κακουργηματική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, από κοινού, ενώ διώκονται και για μία σειρά από πλημμελήματα, με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του Αθλητικού Νόμου. Οι ίδιες κατηγορίες βαρύνουν έναν 16χρονο που λόγω ανηλικότητας είχε αφεθεί ελεύθερος και θα κληθεί το επόμενο διάστημα να απολογηθεί στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης.

Όσοι απολογήθηκαν σήμερα, αρνήθηκαν τις εις βάρος τους καταλογιζόμενες πράξεις, δηλώνοντας αθώοι. «Δεν συμμετείχαμε σε καμία από τις δύο ομάδες που συνεπλάκησαν», φαίνεται να απολογήθηκαν, ενώ τόνισαν ότι οι προσαγωγές τους έγιναν σε μεγάλη απόσταση από το σημείο της συμπλοκής. Κατά πληροφορίες ανέφεραν ότι βρέθηκαν στον τόπο της προσαγωγής επειδή επρόκειτο να παρακολουθήσουν αγώνα της ομάδας τους και γι' αυτό τον λόγο φορούσαν διακριτικά του συλλόγου που υποστηρίζουν. Ένας εξ αυτών, κατά τις ίδιες πληροφορίες, υπέβαλε αίτημα για εξέταση DNA επειδή στην κατοχή του βρέθηκε μία σιδερόβεργα, την οποία, όπως ισχυρίστηκε, ουδέποτε χρησιμοποίησε.

Είχαν προηγηθεί την περασμένη Τρίτη, στην ίδια ανακρίτρια, οι απολογίες των τριών κατηγορούμενων οπαδών της αντίπαλης ομάδας, που διώκονται μόνο για πλημμελήματα (με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του Αθλητικού Νόμου). Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με μοναδικό περιοριστικό όρο να μην παρακολουθούν αθλητικούς αγώνες της ομάδας τους μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης. Για τις ίδιες πράξεις κατηγορούνται και οι δύο τραυματίες που διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου».

Ειδήσεις σήμερα:

Τζαμπαλίγια – Χαμάς: Εκατοντάδες νεκροί από τους βομβαρδισμούς στον προσφυγικό καταυλισμό

Κρήτη: Μέλη οικογένειας ήρθαν στα χέρια μέσα σε νεκροταφείο

Μητσοτάκης - Κασσελάκης: το παρασκήνιο της συνάντησης (βίντεο)