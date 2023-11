Μητσοτάκης - Σταϊκούρας: Επίσκεψη στην Κίνα με πλούσιο πρόγραμμα επαφών (εικόνες)

Με ποιους θεσμικούς και επιχειρηματικούς φορείς θα συναντηθούν τα στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης και ποιες οι συμφωνίες που θα καταρτίσουν με εκπροσώπους της κινεζικής οικονομίας.

Στην Κίνα για μία σειρά από σημαντικές συναντήσεις μετέβη την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η επίσκεψη πραγματοποίηθηκε κατόπιν πρόσκλησης της κινεζικής ηγεσίας. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, ο πρωθυπουργός στη διάρκεια του ταξιδιού του θα συναντήσει τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, τον Πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ και τον Πρόεδρο της Λαϊκής Εθνοσυνέλευσης Τζάο Λετζί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδεύεται στο ταξίδι του από τον υπουργό Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα και τον υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για την Οικονομική Εξωστρέφεια Κώστα Φραγκογιάννη. Οι δύο υπουργοί θα επισκεφθούν στη συνέχεια τη Σαγκάη, όπου θα εκπροσωπήσουν τον Πρωθυπουργό στην Έκθεση CIIE, (China International Import Expo), όπου θα υπάρχει ελληνικό περίπτερο στο οποίο θα συμμετέχουν 20 ελληνικές επιχειρήσεις.

Την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο Πεκίνο όπου φιλοξενούμενος της κινεζικής κυβέρνησης ξεναγήθηκε στην Απαγορευμένη Πόλη. Ο κ. Σταϊκούρας είχε συνάντηση με τη Διοίκηση της εταιρείας "Yutong International Holding", η οποία έχει αναλάβει την προμήθεια των 250 ηλεκτρικών λεωφορείων για τους στόλους των συγκοινωνιακών φορέων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών θα υπογράψει τη Διμερή Αεροπορική Συμφωνία Ελλάδας–Κίνας, η οποία είναι συμβατή με την Οριζόντια Αεροπορική Συμφωνία ΕΕ-Κίνας και αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των αεροπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Στρατηγική επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης αποτελεί η διεύρυνση των προοπτικών συνεργασίας με ασιατικές υπερδυνάμεις ενώ η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μία περίοδο με γεωπολιτική αστάθεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις επαφές κορυφής που θα έχει στην κινέζική πρωτεύουσα, αναμένεται να επαναλάβει τη θέση της Ελλάδας περί αναγκαίων ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Κίνα και συνεργασίας για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, ώστε οι σχέσεις να είναι εποικοδομητικές και αμοιβαία επωφελείς. Όπως είπε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, η Κίνα είναι ανταγωνιστής και αυτή είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς στο πλαίσιο της οικονομικής ασφάλειας της Ε.Ε. και της αντιμετώπισης των παγκόσμιων γεωπολιτικών προκλήσεων, προωθείται η μείωση της επικινδυνότητας (de-risking) στις σχέσεις με την Κίνα και η μείωση της εξάρτησης από κρίσιμες πρώτες ύλες. Την ίδια ώρα, το εμπορικό έλλειμμα της Ε.Ε. έναντι της Κίνας φθάνει τα 400 δις ευρώ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι πρόσφατα αναβάθμισαν την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας μας σε επενδυτική βαθμίδα και δύο από τους μεγαλύτερους κινεζικούς οίκους αξιολόγησης, οι Lianhe Credit και Chengxin Rating Group.

