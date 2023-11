Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 9 θάνατοι κάθε μέρα στην Ελλάδα

Φονική αποδεικνύεται και η γρίπη, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ. Δεκάδες ειναι οι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό την τελευταία εβδομάδα.

Αύξηση παρουσιάζει η θετικότητα για SARS-CoV2, οι νοσηλείες και οι διασωληνώσεις, την εβδομάδα 25/09 - 01/10, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για τις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος.

Συνοπτικά την εβδομάδα 43/2023:



Γριπώδεις συνδρομές (ανεξαρτήτως παθογόνου)

ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα

ο αριθμός των εισαγωγών (n=903) παρουσίασε μείωση 9% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022

ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων (n=13) παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=22) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022

ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 49

καταγράφηκαν 63 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 83 έτη (εύρος 61-99 έτη). Ο αριθμός των θανάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=54) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022

την εβδομάδα 41 η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η XBB.1.5 (44%), ακολουθούμενη από την EG.5 (23%) και την ΧΒΒ.1.16 (20%)

στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί συνολικά 96 θετικά δείγματα της υπο-παραλλαγής BA.2.86, με ημερομηνίες λήψης δείγματος από 05 Σεπτεμβρίου έως 16 Οκτωβρίου

η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARSCoV-2 σε 3 από τις 10 περιοχές που ελέγχθηκαν

Ιός της γρίπης

η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παραμένει κάτω του 10%* (sentinel)

καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, καθώς και ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη

από την εβδομάδα 40/2023 έως την εβδομάδα 43/2023 νοσηλεύτηκαν 3 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 2 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη

στα δύο κέντρα αναφοράς γρίπης έχουν καταγραφεί από την εβδομάδα 40/2023 έως και την εβδομάδα 43/2023 10 δείγματα θετικά για ιούς γρίπης (δείγματα sentinel και νοσοκομειακά δείγματα), και συγκεκριμένα τα 9 (90%) ήταν τύπου Α και ένα (10%) τύπου Β. Τα στελέχη τύπου Α ανήκαν όλα στον υπότυπο Α(Η1)pdm09.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα στην κοινότητα

