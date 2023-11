Κοινωνία

Βούλα: Νεκρός βρέθηκε εφοπλιστής στο σπίτι του

Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του στη Βούλα ένας εφοπλιστής Ελληνο-Σύρος.

Νεκρός από πυροβολισμό βρέθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα ένας 63χρονος, υπήκοος Συρίας στο σπίτι του στην Βούλα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία τον 63χρονο βρήκαν στο υπόγειο της μονοκατοικίας του η γυναίκα του και ένας φύλακας, ενώ δίπλα στο σώμα του ήταν μια καραμπίνα.

Ως πιθανότερο σενάριο εξετάζεται το φαινόμενο της αυτοκτονίας.

Σε μήνυμα που έστειλε στη σύζυγό του στο κινητό της, της έγραψε μεταξύ άλλων. «Συγχώρεσέ με. Δεν έχων να προσφέρω κάτι άλλο. Συγχώρεσέ με γι’ αυτό που θα κάνω».

Την υπόθεση έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής.

