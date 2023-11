Κόσμος

Εκπρόσωπος Νετανιάχου στον ΑΝΤ1: Η εκεχειρία απλώς ευνοεί τη Χαμάς

Αποκλειστική συνέντευξη στον ΑΝΤ1 και τη Μαρία Ανδρικάκη παραχώρησε ο εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Στον ΑΝΤ1 και τη Μαρία Ανδρικάκη μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Έλιον Λιβι, για τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γάζα. Απάντησε για τις ισραηλινές επιχειρήσεις στο πεδίο, τον διαχωρισμό αμάχων από τη Χαμάς, το ενδεχόμενο εκεχειρίας και το ζήτημα της έλλειψης καυσίμων.

Η συνέντευξη του Έλιον Λιβι στη Μαρία Ανδρικάκη

Το Ισραήλ έχει περάσει στην δεύτερη φάση του πολέμου. Οι στρατιώτες μας επιχειρούν στο έδαφος της Γάζας κι αυτό γιατί λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την υποχρέωση μας να διαχωρίσουμε την Χαμάς από τους πολίτες. Γι’ αυτό οι καλύτεροι στρατιώτες μας είναι μέσα στη Γάζα, γιατί είμαστε ξεκάθαροι: ως απάντηση στην σφαγή της 7ης Οκτωβρίου κυνηγάμε κάθε τρομοκράτη της Χαμάς, κάθε διοικητή της Χαμάς, κάθε τούνελ της Χαμάς και κάθε εκτοξευτή πυραύλων της Χαμάς.

-Όλο και περισσότεροι παγκοσμίως ζητούν εκεχειρία, για ανθρωπιστικούς λόγους. Το Ισραήλ αρνείται. Γιατί;

Πάνε μόλις τρεις εβδομάδες από όταν η Χαμάς εισέβαλε στο νότιο Ισραήλ και έκαψε ζωντανές ολόκληρες οικογένειες, αποκεφάλισε παιδιά και μωρά, βίασε μικρά κορίτσια και αποφασίσαμε ότι δεν μπορούμε πια να ζούμε δίπλα σε αυτό το Τζιχάντιστικό χαλιφάτο που μοιάζει με τον ISIS. Μέχρι το Ισραήλ αφοπλίσει την Χαμάς, η εκεχειρία απλώς ευνοεί την Χαμάς. Είμαστε διαρκώς από επίθεση, μία επίθεση που ξεκίνησε με την βάρβαρη σφαγή 1400 φίλων και συγγενών μας και που συνεχίζεται με πάνω από 8000 πύραυλος στις πόλεις μας.

-Έχουμε δει εικόνες ανθρώπων στη Γάζα να ψάχνουν για φαγητό και νερό. Η περιοχή αποκλείστηκε πλήρως, το Ισραήλ έκοψε τις τηλεπικοινωνίες. Είναι δικαίωμα στην αυτοάμυνα; Δεν είναι δυσανάλογο;

Θεωρούμε την Χαμάς υπεύθυνη για όλα όσα συμβαίνουν στη λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ ζητάει από τους πολίτες να μετακινηθούν προσωρινά για την ασφάλεια τους και αυτό γιατί η Χαμάς έχει ενσωματωθεί κάτω από τα σπίτια τους, τα σχολεία τους, έχει το βασικό της κέντρο επιχειρήσεων κάτω από το νοσοκομείο αλ Σίφα στη Γάζα. Σας λέω ότι η λωρίδα της Γάζας έχει υπεραρκετά καύσιμα και υπεραρκετό φαγητό, αλλά αυτό κρατείται από την κυβέρνηση της Γάζας, την Χαμάς. Είναι πόλεμος απέναντι στη Χαμάς, που μας κήρυξε τον πόλεμο, όχι ενάντια στους κατοίκους της Γάζας.





