Ηράκλειο: Συνελήφθη για πυροβολισμούς και βρέθηκε...οπλοστάσιο

Ολόκληρο οπλοστάσιο είχε στο σπίτι του ένας άνδρας που συνελήφθη για πυροβολισμούς.

Συνελήφθη, σήμερα στο Ηρακλειο, 'Ελληνας κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα και άσκοπους πυροβολισμούς.

Αστυνομικοί ενημερώθηκαν για ρίψη άσκοπων πυροβολισμών από το συγκεκριμένο πρόσωπο σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου. Πρωινές ώρες σήμερα πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίσθηκε ο άνδρας να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκε. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημα και στη συνέχεια σε έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχεθήκαν: "χειροβομβίδα, πυροδοτικός μηχανισμός, χειροβομβίδα, 47 φυσίγγια και πτυσσόμενο μαχαίρι. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

